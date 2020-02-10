Во Львове водитель с признаками наркотического опьянения зажал руку полицейского окном автомобиля и протянул его около 100 метров.

Как рассказали на странице патрульной полиции Львовской области в Facebook, инцидент произошел 8 февраля. К правоохранителям обратились оперативные сотрудники Управления противодействия наркопреступности и сообщили, что по улице Воздушной вскоре будет ехать автомобиль Renault Megane, в котором может находиться лицо в розыске (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Через некоторое время инспекторы заметили этот автомобиль и остановили его на улице Ганкевича. Номерные знаки едва просматривались, поэтому полицейские попросили водителя выйти и устранить нарушения.

"Мужчина заметно нервничал. Он лишь немного открыл окно и начал давать для ознакомления документы. Вдруг неизвестный резко поднял стекло, зажал руку патрульному и тронулся. Напарник и работники УПН пытались остановить транспортное средство. Протянув полицейского около 100 метров, автомобиль остановился", – сказано в сообщении полиции.

В результате 24-летнего львовянина задержали. Он имел признаки наркотического опьянения. Его пассажирка действительно оказалась в розыске Железнодорожным отделом полиции по ч.2 ст.185 (Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) УК. У нее обнаружили вещество, вероятно наркотического происхождения. По предварительной информации, это 10 граммов метадона.

Кроме того, как рассказали в полиции, водитель отказался от проверки на состояние наркотического опьянения. На него вынесли постановление по ч.6 ст.121 (Загрязненный номерной знак, не позволяющий четко определить его с расстояния двадцати метров) КоАП и по ч.1 ст.130 (Управление в нетрезвом состоянии) КоАП.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошло ДТП с участием такси Uber, в результате которого пострадала беременная женщина. Водитель такси находился под воздействием наркотика амфетамина.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!