Завладела 250 млн: в Киеве задержали мошенницу, обокравшую "Укргазбанк"

Прокуратура Киева совместно со Службой безопасности Украины и Нацполицией задержали организатора преступной схемы по завладению средствами государственного банка ПАО "Укргазбанк" в размере 250 млн гривен.

"Установлено, что в 2015 году указанное лицо, под предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности банковских учреждений, умышленно и по предварительному сговору с другими лицами, организовала подделку ряда документов по отчуждению кредитного портфеля государственного банка "Укргазбанк", – сообщили в пресс-центре прокуратуры.

Злоумышленница создала ряд фиктивных предприятий, назначила их руководителями подконтрольных лиц и привлекла в качестве соисполнителей других людей. Она также нашла нотариуса, который удостоверил незаконные сделки. Преступники также совершали другие действия, необходимые для осуществления преступной сделки.

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"Вследствие указанных действий банк был лишен права требования по кредиту, а имущество находящееся в залоге банка на сумму 250 млн гривен, незаконно выбыло из-под его ипотеки. По согласованию с прокурором в уголовном производстве 38-летней женщине сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги и фиктивном предпринимательстве", – отметили в прокуратуре.

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал "Обозреватель", ранее министр финансов Украины Александр Данилюк рассказал, что правительство планирует продать "Укргазбанк", а также ПриватБанк до 2022 года.

В ответ народный депутат от "Радикальной партии" Виктор Галасюк объяснил, что этого делать нельзя. По его словам, государство должно иметь полноценный экспортно-импортный банк и большой сберегательный банк.