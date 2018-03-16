Завладела 250 млн: в Киеве задержали мошенницу, обокравшую "Укргазбанк"

Прокуратура Киева совместно со Службой безопасности Украины и Нацполицией задержали организатора преступной схемы по завладению средствами государственного банка ПАО "Укргазбанк" в размере 250 млн гривен.
"Установлено, что в 2015 году указанное лицо, под предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности банковских учреждений, умышленно и по предварительному сговору с другими лицами, организовала подделку ряда документов по отчуждению кредитного портфеля государственного банка "Укргазбанк", – сообщили в пресс-центре прокуратуры.
Злоумышленница создала ряд фиктивных предприятий, назначила их руководителями подконтрольных лиц и привлекла в качестве соисполнителей других людей. Она также нашла нотариуса, который удостоверил незаконные сделки. Преступники также совершали другие действия, необходимые для осуществления преступной сделки.
"Вследствие указанных действий банк был лишен права требования по кредиту, а имущество находящееся в залоге банка на сумму 250 млн гривен, незаконно выбыло из-под его ипотеки. По согласованию с прокурором в уголовном производстве 38-летней женщине сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги и фиктивном предпринимательстве", – отметили в прокуратуре.
Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал "Обозреватель", ранее министр финансов Украины Александр Данилюк рассказал, что правительство планирует продать "Укргазбанк", а также ПриватБанк до 2022 года.
В ответ народный депутат от "Радикальной партии" Виктор Галасюк объяснил, что этого делать нельзя. По его словам, государство должно иметь полноценный экспортно-импортный банк и большой сберегательный банк.
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