Зато в трусиках: террористы "ДНР" опозорились фейком с австралийским мальчиком

В "ДНР" на билбордах разместили фотографию мальчика, который якобы родился на оккупированной территории и счастлив этому. Однако мальчик оказался не "ДНРовским", а австралийским.

На фейке террористов подловил офицер ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца новости).

Якобы родившийся в "ДНР" мальчик Анатолий Штефан/Facebook

"В Дырляндии показательно продолжают кормить население г*овном. Но они привыкли к этому. Наглядный пример с мальчиком на баннерах", – написал он.

Мальчик оказался австралийским Анатолий Штефан/Facebook

На самом деле мальчик на фото оказался не из "ДНР", а из Австралии. Фотография, которую позаимствовали боевики, опубликована на сайте гостиницы Mornington Hotel в австралийском городе Морнингтон.

Мальчик оказался австралийским morningtonhotel.com.au

В комментариях пользователи начали иронизировать над этим. "Я подумала, что это выживший мальчик в трусиках, которого съели бандеровцы", – отметила Тата Боринская.

Реакция соцсетей Анатолий Штефан/Facebook

Андрей Винниченко подчеркнул, что, если это реклама гостиницы где-то в Европе, то, вероятно, боевики неплохо зарабатывают и могут позволить себе ездить в отпуск в Европу, Турцию или Египет.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2014 года российские пропагандисты опозорились с одним из самых нелепых своих сюжетах о украинских военнослужащих. Некая Галина Пышняк, которая не раз фигурировала в сюжетах росТВ в разных ипостасях, рассказала, что бойцы ВСУ якобы "распяли 3-летнего мальчика в трусиках" в центре Славянска.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram