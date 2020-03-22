Засыплет мокрым снегом: синоптики сообщили о резкой перемене погоды в Украине

В воскресенье, 22 марта, в Украине ожидается резкое ухудшение погоды.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, всю страну накроет осадками в виде мокрого снега и дождя.

Холоднее всего будет на западе Украины. Там температура воздуха опустится до -3...0 градусов, днем потеплеет до +2...+5. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Мокрый снег с дождем.

В Украине испортится погода Укринформ

В восточных областях температура воздуха +1...+5 ночью, днем от +4 до +8 градусов. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Дождь.

На юге страны прогреет до +5...+9 градусов днем, ночью ожидается +3...+8 градусов. Ветер северный 7-12 м/с. Днем и ночью дождь.

Погода в Украине 22 марта

В северных областях и в Киеве пройдет мокрый снег. Температура воздуха +2...+4 днем, ночью -1...+1 градус. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

В центральной части Украины температура воздуха +3...+7 днем, ночью похолодает до 0 градусов. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Дождь с мокрым снегом.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Владимир Деркач дал свежий прогноз погоды до конца марта в Украине.

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