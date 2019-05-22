"Заставить Россию!" Родственники пленных украинцев обратились к Зеленскому

Родственники украинских пленных, которые находятся в российских тюрьмах, обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой поддержать ряд инициатив.

Текст обращения, подписанного 10 общественными организациями, опубликовала Крымская правозащитная группа. Близкие пленных обратили внимание на несколько пунктов, которые будут способствовать их освобождению:

необходимость ввести должность Уполномоченного президента по вопросам освобождения заложников Кремля;

создать Координационный Совет по вопросам освобождения заложников при Администрации президента;

публично поддержать законопроект "О правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников, или осужденных на временно оккупированных территориях Украина и за ее пределами" и законопроект №9438 об изменениях в Уголовный кодекс Украины, который устанавливает ответственность за преступления против человечности;

способствовать совершенствованию санкционной политики Украины относительно России и ее граждан, причастных к политическим преследованиям;

поддержать международные санкции, а также продвижение на уровне ЕС принятие EU Global Human Rights Act (Глобальный закон ЕС о правах человека) для создания давления на российских чиновников.

"Мы, родственники "заложников Кремля", которые стали жертвами агрессивной политики России, правозащитники, просим вас помочь нам противостоять наглому и повсеместному нарушению базовых прав человека, которое демонстрирует Россия. Заставить Россию прекратить вести войну против наших родных и отпустить их домой", – сказано в обращении.

Владимир Зеленский скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Зеленского вести переговоры по пленным и обменять "всех на всех" на Донбассе. Также у президента заявили о планах вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

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