"Лучше погибнуть, чем вернуться в московское рабство": что Левко Лукьяненко говорил об Украине

В Киеве 7 июня умер выдающийся украинец Левко Лукьяненко. OBOZREVATEL собрал самые памятные фразы Героя Украины о нашей стране.

В одном из своих интервью в 2016-м году он рассказал, что бы делал, если бы находился на должности президента Украины.

О Донбассе

"Я выступаю за то, чтобы объявить состояние войны в Крыму, а также в Луганской и Донецкой областях. А минскую группу наша дипломатия должна превратить в международный орган по обвинению России в захвате части нашей территории и в нарушении международного права. И этот орган должен заняться составлением плана репараций в адрес Российской империи, которые она должна выплатить Украине, за ущерб, причиненный незаконными военными действиями", – ответил Лукьяненко в интервью "Апострофу".

О свободе

По его мнению, украинская нация в борьбе за свободу должна быть готова ко всему.

"Скажу так – нация должна быть готова ко всему. Защищать свободу нужно ценой жизни. И бояться этого не нужно. Надо брать пример с финнов. Три миллиона финнов в 1939 году не испугались 150-миллионного СССР. Потому что лучше погибнуть в бою, чем вернуться в московское колониальное рабство", – отметил Лукьяненко.

О жизни в СССР

Свою жизнь в Чернигове в 76-м году он описывал "Украинской правде" так:

"В магазинах не было ни мяса, ни колбасы, ни масла, ни сахара, ни муки. Все это давали в тех целлофановых мешочках, как подарочек, в больнице, где я работал электриком. Я тогда думал: "Боже мой!". С седьмого этажа моего дома виднеется огромное ржаное поле. А мне, как нищему, дают торбу на праздник с обычными продуктами. Это унижение".

О независимости

Напомним, что Лукьяненко был соавтором Акта о независимости Украины.

"23 августа 1991 года в мою голову пришла важная мысль. Мы обсуждали повестку дня на 24 августа. И я предложил провозгласить Украину независимым государством. Если бы я промолчал, то мы бы на следующий день принимали законы Украинской советской социалистической республики", - передает его слова "УП".

О церкви

Также украинский диссидент резко высказывался об УПЦ МП.

"Я выступаю за полный запрет в Украине Русской православной церкви (РПЦ) и Московского патриархата. Украинская православная церковь нечестна уже тем, что называет себя просто УПЦ, без уточнения, что именно Московского патриархата. Церковь, которая называет себя украинской, не может подчиняться Москве. Украина должна очищаться от российских имперских следов и от российского имперского влияния", – пояснял Лукьяненко изданию "Гордон".

О войне

Он также считал, что Россия начала войну против Украины, воспользовавшись моментом:

"Закономерно, что украинский народ сделал революцию и устранил Януковича и бандитскую организацию Партию регионов, которая обворовывала Украину безбожно и бессовестно. Народ должен был восстать и победить. Если бы тогда, когда в ВР изменилось соотношение сил и образовалось наше большинство, Москва не начала агрессию, мы бы создали свое правительство и приступили к хозяйствованию. Россия же воспользовалась моментом и начала войну против Украины".

О любви к Украине

"Я считал, что это мой долг - поднять сине-желтый флаг и понести его дальше, вперед. Показать Московии, что она нас - украинскую нацию - не положила на лопатки, нация продолжает борьбу", - говорил он в интервью "Радио Свобода".

Диссидент также пояснял, кого он считает настоящим украинцем.

"Я написал брошюрку "От хохла до украинца". И там есть определение, что такое национализм и что такое украинец. Украинец – это не по крови, а это по убеждениям, и это так. Надо быть не патриотами, а националистами. Патриот – это тот, кто любит Украину и почти ничего не делает для нее. А националист – любит Украину и ставит интересы Украины выше своих личных", - рассказывал Лукьяненко во время публичного выступления в Киеве.

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