Защищал Украину: во Львове в госпитале умер молодой боец ВСУ

В военном госпитале Львова умер 33-летний украинский военный Алексей Сыровотко.
Как сообщает gazeta.zp.ua, он защищал нашу страну на Донбассе. Так, боец служил в 92-й отдельной мехбригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Причиной смерти военного называют тяжелую болезнь.
Алексей Сыровотко
gazeta.zp.ua
Отмечается, что у Сыровотко осталась дочь.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в больнице Польши скончался украинский военный, участник боевых действий на Донбассе Николай Гладий.
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