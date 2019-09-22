Главная Новости
22 сентября • обновлено в 10:31
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Защищал Украину: во Львове в госпитале умер молодой боец ВСУ

917 Читать материал на украинском

В военном госпитале Львова умер 33-летний украинский военный Алексей Сыровотко.

Как сообщает gazeta.zp.ua, он защищал нашу страну на Донбассе. Так, боец служил в 92-й отдельной мехбригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Причиной смерти военного называют тяжелую болезнь.

Алексей Сыровотко

Алексей Сыровотко

gazeta.zp.ua

Новости
В Луцке вспыхнул военный госпиталь: фото и видео с места ЧП

Отмечается, что у Сыровотко осталась дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в больнице Польши скончался украинский военный, участник боевых действий на Донбассе Николай Гладий.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина Львов
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
4
Смешно
1
Интересно
14
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
опять заголовок и сама статья имеют разный смысл
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
70rus xxx
70rus xxx
Так это он нашел в окопе залежи угля?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel