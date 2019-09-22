Защищал Украину: во Львове в госпитале умер молодой боец ВСУ

В военном госпитале Львова умер 33-летний украинский военный Алексей Сыровотко.

Как сообщает gazeta.zp.ua, он защищал нашу страну на Донбассе. Так, боец служил в 92-й отдельной мехбригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Причиной смерти военного называют тяжелую болезнь.

Алексей Сыровотко gazeta.zp.ua

Отмечается, что у Сыровотко осталась дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в больнице Польши скончался украинский военный, участник боевых действий на Донбассе Николай Гладий.

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