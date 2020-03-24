Заразились от умершей: в Ивано-Франковске две медсестры заболели COVID-19

Среди 5 человек, которые заразились коронавирусом в Ивано-Франковске, две медсестры.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Hromadske.

По его словам, обе медсестры контактировали с женщиной, которая скончалась от COVID-19. Также Марцинкив добавил, что сейчас их состояние стабильное, но средней тяжести - у них бронхит и температура.

"Состояние стабильное. Они не требуют реанимационных мероприятий", - сказал Марцинкив.

В Ивано-Франковске две медсестры заболели COVID-19

Как сообщал OBOZREVATEL в городе Тысменица Ивано-Франковской области коронавирусом заболела женщина, которая вернулась из-за границы и не соблюдала самоизоляцию. Она ходила на работу, водила ребенка в садик, а также посещала поликлинику и больницу и могла заразить врачей.

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