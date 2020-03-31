Заразила весь церковный хор: что известно о первой больной коронавирусом на Закарпатье

69-летняя жительница Мукачево (Закарпатье), у которой первой в области был подтвержден диагноз COVID-19, сейчас находится в инфекционной больнице Ужгорода.

Деталями с OBOZREVATEL поделились в Закарпатской областной администрации.

"Ее муж вернулся с заработков в Италии, у него вроде признаков болезни было. А вот женщина почувствовала себя плохо, но даже с температурой пошла в Свято-Михайловский собор, который находится на околице Мукачево. Она там пела в церковном хоре два дня подряд. В результате теперь все участники хора под подозрением на коронавирус. Другие работники в церкви и прихожане обратились к врачам с жалобой на плохое самочувствие", – рассказали нам.

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Тесты подтвердили инфекцию

Правда, как оказалось, муж женщины, который работал в Европе дальнобойщиком, не заражен коронавирусом. Возможно, пенсионерка подхватила COVID-19 от кого-то другого.

Церковь, где заразились коронавирусом

Всего же к врачам обратилось более 50 человек. Но у 19 из них первый тест подтвердил коронавирус.

Как рассказывают в ОГА, первый тест женщине сделали в Мукачево, он оказался положительным. Затем тест повторили в Мукачевской центральной больнице, он тоже оказался позитивным. Теперь материалы передали в Киев, там должны провести ПЦР- тест, который и даст ответ, больна женщина коронавирусом или нет.

Собираются возле церквей

Церковь, в которую ходит женщина, относится к Московскому патриархату. Правда, в Мукачевской православной епархии (МП) звонку журналиста не очень обрадовались.

Первая жертва коронавируса из Радомышля тоже посещала церковь

"Зачем закрывать службы и проводить дезинфекцию? Она не больна, тесты не подтвердили. Она дома", – заверил нас пресс-секретарь, протоирей Федор Горшков. Хотя это неправда.

Сами же местные жители рассказывают, что жители Закарпатья не очень верят в коронавирус. И если в городах жители еще меньше выходят из дома, носят маски, то в селах вовсю идут службы в церквях.

"Я в выходные проехался по церквям, что там творится. По 50-60 человек стоят на службах, даже на улице, но какая разница на улице или в самой церкви", – говорит начальник управления по нацменьшинствам и религии Закарпатской ОГА Йосип Резеш.

"Они продолжают уверять людей, что в церкви заразиться невозможно. И что людям ни говори, они каждое воскресенье как по команде идут в церковь", – возмущается местный житель Петр Попенко.

Коронавирус

Открыты базары и магазины

В областном совете Закарпатья говорят, что по выходным патрули полиции объезжают церкви, проверяют, нет ли там людей и не нарушают ли карантин. Многие епархии области объявили о том, что служба ведется онлайн, но возле церквей Московского патриархата постоянно собираются десятки людей.

Это же подтверждает и юрист из Ужгорода, активист Александр Пересоляк.

"Что там села, в Ужгороде половина только носит маски, все остальные расслаблены, считают, что болезнь их не коснется. Потихоньку работают магазины по продаже цветов, канцтоваров, открыты небольшие базарчики. Когда вызываешь полицию, они приезжают и штрафуют их. Но люди ходят на прогулки, на пикники", – рассказывает Пересоляк.

В Ужгороде работают некоторые магазины и базары

Сделали расчеты

Больше всего на Закарпатье сейчас опасаются пасхальных праздников. 12 апреля будет католическая Пасха, а 19-го – православная. Тут ожидают тысячи заробитчан, которые несмотря на запреты, все равно приедут праздновать домой.

"Мало того, что через нас сейчас десятки тысяч заробитчан прошли, которые решили карантин пересидеть тут. Так на Пасху вернутся еще столько же. И никакая обсервация их не остановит, нашего Петра попробуй остановить", – возмущаются местные жители.

Сам глава областной рады Закарпатья Михаил Ревис заявил, что в области может быть до 5 тысяч зараженных. "Эту цифру он взял не с потолка. Это инфекционисты проводили расчеты. Если только одна женщина заразила 19 человек уже. А каждый из них может заразить столько же. К тому же по данным итальянских врачей каждый зараженный может передать вирус 800 людей", – пояснили в пресс-службе Ревиса.

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