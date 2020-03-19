Зараженный коронавирусом COVID-19 мужчина из Житомира рассказал, что сейчас находится в инфекционном отделении больницы под круглосуточной охраной. При этом он пожаловался на условия содержания.

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Для издания Житомир.info украинец сообщил, что в середине марта вместе с другом и его сыном отдыхал на горнолыжном курорте в Австрии. После он отправился в Германию, а от туда уже в Украину.

По прибытию в аэропорту ему измерили температуру и отпустили. Уже после, находясь в загородном доме, у него и поднялась температура. Экспресс-тест на коронавирус дал отрицательный результат. Только лабораторные анализы подтвердили заболевание.

Коронавирус в Житомире

"На третий день после приезда у меня поднялась температура – 38,2. На следующее утро температура немного спала до 37,7, но я на всякий случай позвонил в амбулаторию нашего поселка. Приехал довольно молодой и грамотный врач, мы пообщались во дворе. Я был в маске, стояли друг от друга метрах в пяти. Он посоветовал мне пройти тесты на вирус. Для этого он же вызвал скорую и через пару часов меня с мигалкой и сиреной привезли в инфекционное отделение 1-й больницы Житомира", – рассказал пациент.

Врач в больнице Житомир.info

По его словам, с ним авто ехала врач в полном обмундировании-комбинезоне, маске, очках и т.д. Водитель и сопровождающий сидели за перегородкой и защищены не были.

"По приезду около часа пришлось ждать в машине – вроде как бокс был не готов… При поступлении опрос: где был, когда и с кем контактировал. После этого экспресс-тест, взятие мазков из носа и рта для нормального анализа. После этого я благополучно уснул и проспал восемь часов несмотря на сквозняк из окна и тонкое одеяльце, под которым очень сложно согреться. Температура в палате 16 градусов. Наутро моя температура – 36,5", – рассказывал он.

Туалет в больнице Житомир.info

Кровать Житомир.info

Также мужчина пожаловался на содержание в больнице и питание – жидкий суп с куском черного хлеба, показав фото еды.

"Очень грязно, холодно, в туалете нет ни полотенца ни туалетной бумаги. В боксе нет питьевой воды, нет ложки-вилки, нет ничего! Если врачи и медсестры еще кое-как защищены – санитарки же судя по их поведению убежденные фаталистки, маски носят кое-как, мер предосторожности не соблюдают", – поделился пациент.

Еда в больнице Житомир.info

Температура в палате Житомир.info

Отметим, что мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что мужчина, который заразился коронавирусом, работает в турфирме и за рубежом находился вместе с группой туристов.

"Мужчина возвращался из-за границы не с другом и его сыном, как он сообщал ранее, а за границу он возил целую группу людей и вместе с ними возвращался в самолете. Сейчас с помощью социальных сетей было установлено, от которой турфирмы они ездили, где они были, и на утро обещаем установить весь круг лиц, с которыми инфицирован контактировал. По словам пациента, он сам был на самоизоляции, но неизвестно, были ли на самоизоляции все люди из группы, которые с ним возвращались из-за границы. Он эту информацию скрывал", – отметил глава города.

К тому же житомирянин отказался назвать имена и местонахождение двух родственников, которые якобы встречали его в аэропорту.

"За это предусмотрена уголовная ответственность. Мы этих людей обязательно установим и проверим на коронавирус", – заявил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

По его данным, эти люди – отец и сын инфицированного, и они могут нести угрозу для окружающих.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомире подтвердился первый случай коронавируса в городе. Заболел мужчина, который вернулся из Евросоюза.

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