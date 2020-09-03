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Запорожье накрыл смог: люди жалуются на невозможность дышать. Видео

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
4,5 т.
Запорожье не видно даже из соседних сел

Запорожье не видно даже из соседних сел. 061.ua

Вторые сутки из Запорожья массово поступают сообщения о смоге, который накрыл город.

Как сообщил Telegram-канал "Это Запорожье", Запорожье не видно даже из соседних сел (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В комментариях люди жалуются, что в городе трудно дышать.

"Очень-очень сильно воняет серой, дышать невозможно", – пишет пользователь.

По словам других очевидцев, такое происходит не только в Запорожье, но и в 30 км от города, в частности, в Днепрорудном.

Жители уже начали строить версии произошедшего.

"В Энергодаре взорвались химикаты. Все молчат, как обычно", – отметил один из них.

Скрин Instagram

Скрин Instagram

Скрин Instagram

Скрин Instagram

Скрин Instagram

Скрин Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Киев, Днепр, Запорожье и Одесса утонули в пыли.

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УкраинаЗапорожьеЭкология
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  2. Общество