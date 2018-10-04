Пашинин: украинцы - глупы. И рушат будущее своей страны

Анатолий Пашинин – известный российский актер, который в августе 2017 года променял свою славу и статус на военную форму и "калаш", приехал воевать на Донбасс за Украину. Это вызвало громкую поддержку и слова восхищения среди украинцев. Но спустя год вокруг Анатолия развернулось немало скандалов.

Все началось с обвинения актером Службы безопасности Украины в прослушивании телефона и угрозе его жизни, на что в самом ведомстве отреагировали с недоумением. Но больше всего украинцев обескуражило заявление командира батальона Украинской добровольческой армии, в котором служил Пашинин, Андрея Гергерта. Он сообщил, что российский актер воевал на Донбассе не больше двух месяцев, и с тех пор является лишь частью информационной кампании против РФ.

OBOZREVATEL решил пообщаться с российским актером-добровольцем и узнать, зачем, по его мнению, СБУ устраивать слежку за ним, какие у него отношения с комбатом, сколько на самом деле он прослужил на Донбассе и многом другом.

- Командир 8-го батальона УДА Андрей Гергерт заявил, что вы отвоевали на передовой не больше двух месяцев, а сейчас находитесь в Киеве и устраиваете революцию. Вы понимаете, о чем он говорит?

- Что сказать? Спорить с тем, сколько я там был, с комбатом? Я там был. И был, конечно, не два месяца. А про революцию? Никакой революции я не поднимал, я выступил свидетелем по делу своего друга (бизнесмена Алексея Алякина – волонтер ООС, который находится в международном розыске по запросу России, - Ред.), он меня спас когда-то. Я обращался за помощью к комбату, но он отказался. Что ж, я тогда сам. Если он обиделся, то это смешно.

Анатолий Пашинин

Что я могу сказать? Я не обсуждаю эти дела. Как я могу обсуждать своего командира? Что он скажет, то и будет. Но люди знают меня, что я там все-таки несколько ротаций был, так что два месяца, я думаю, это тот необходимый минимум, о котором он упомянул.

- Вы собираетесь вернутся воевать на Донбасс?

- Нас вывели оттуда, в последний раз я там был в июне этого года, а больше добробаты, насколько я знаю, не воюют.

А по поводу двух месяцев, меня это насмешило, и я уверен, насмешит всех ребят, с которыми мы там были.

Я думаю, что он просто злится на меня, что я вдруг… Ну все, война закончилась, я иду дальше сам, что еще сказать.

- Он обиделся, что вас вывели из зоны конфликта?

- Я не знаю, может, он обиделся, может, он прям по часам считал сколько я воевал и наскреблось два месяца. Но у меня почему-то такие цифры не наскребаются, у меня насчитывается больше.

Я был на "нуле" (передняя линия обороны, - Ред.), а там один день, как три года.

Я так понимаю, сейчас начинается предвыборная гонка, люди будут говорить про меня все, что угодно. И я к этому готов.

Главное, что он таки сказал, что я воевал, а все остальное… Я УБД себе не прошу, оно мне не надо. У меня есть побратимы, комбат же не торчал на "нуле" с нами, он занимался своими делами, а я занимался своими.

Были у меня и командировки в тыл, общался в волонтерами. Я делал много функций, но основной моей функцией было воевать. Я как раз делал все для того, чтобы комбату не рассказывали, что они взяли себе в побратимы чувака, который сидит где-то на третей линии.

На слова комбата я могу выложить фото и видео непосредственно с "нуля", и еще один момент, есть очень много бойцов, которые почему-то им недовольны. Я один из немногих, который продолжает оставаться ему верен. Но сейчас я занят своим делом, которым он отказался заниматься. Но я всегда уважал комбата, поэтому и говорю, что в отличии от многих моих побратимов, у кого какие-то обиды на него, у меня на него обид. Он позволил мне воевать за страну, и я этому рад, я всегда буду это помнить. Но я попросил помощи, а мне отказали, это ужасно.

Сказать, что я не воевал, он не может, было только три позиции, на каждой из которых я по два месяца был на передовой, а сколько тогда всего? Ну, это смешно.

- Недавно вы заявили о прослушивании вашего телефона и угрозах со стороны СБУ. С чем, по вашему мнению, это связано?

- Я давно уже прослушиваюсь СБУ, а с чем это связано, я не знаю. Если бы я был шпионом, то меня бы давно арестовали, если бы у них на меня что-то было. А поскольку у них ничего на меня нет, мне остается ожидать только провокаций.

Я не знаю, они просто включают запись, даже сейчас.

- У вас даже нет предположений для чего это спецслужбам?

- Есть такое замечательное выражение, услышал на фронте: "В душе не… не понимаю". Есть еще одно выражение: "Н*хуй делать? Та как нех*й делать", вот они этим и занимаются. У меня есть чем заняться, а не думать, что у них в голове. По поводу меня у них в голове может быть только насрано.

- Вас вывели с зоны проведения ООС, чем вы собираетесь дальше заниматься в Украине? Или вернетесь в Россию?

- Фронт меня приучил не делать никаких долгосрочных прогнозов. "Червень" (позывной Андрея Гергерта, - Ред.) говорит, что я занят революцией, но я всегда был революционером, мне всегда не нравился большевизм, и я угомонюсь только тогда, когда всех комсомольцев отодвинут от гражданской жизни, лишат их прав выбирать и быть избранными. Хватит, уже покомсомолили, теперь дайте нашей светлой молодежи руководить. Ведь какие светлые головы есть, я удивляюсь.

А чем я буду заниматься - не знаю. Сейчас мои задачи не выходят за рамки содержания 500 грн в неделю, я отлично на них себя чувствую. Представляете, человек с тремя высшими образованиями, талантливый человек, в отличии от украинских представителей "дичи мистецтв"... И я вынужден нищенствовать.

Я не знаю, как мой вопрос будет решаться. Если бы я был нужен украинскому народу… Я был нужен на войне - меня направляли на войну, а если сейчас не нужен в гражданской жизни, ко мне какие вопросы? Насильно мил не будешь, я не собираюсь быть насильно милым, но и правду скрывать, если украинцы глупы и не понимают, что они просто рушат будущее страны... Этого нельзя делать.

Даже если ты просто молчишь и согласен, и думаешь, что пройдет 5 лет и все поменяется, так ничего не поменяется. Никогда никто для вас ничего менять не будет, ни один депутат еще не пришел и не покрасил ни в одном подъезде собственноручно перила, хотя времени у них вагон. Я сейчас смотрю как они встречаются, одни слова и только, на что они тратят свое время?

Мне ужасно жаль, что я становлюсь поводом для гадостей, которые на меня же и сыпятся. Есть доказательства, что я мерзавец? Вперед, тогда наказывается. А доказательств нет, есть только гадости.

- Если вас позовут в ряды ВСУ, вы вернетесь?

- Нет, я не пойду в ряды ВСУ, потому что там та же самая беда. Как на меня будут смотреть в ВСУ, когда мне однажды звонил знакомый ВСУшник из 79-й бригады, киборг, офицер и сказал: "Толик, я сейчас смотрю "Киборгов", ты должен обязательно посмотреть этот фильм". Я у него спросил: "Ты сейчас где?", он мне ответил: "В кинотеатре". Я ему говорю: "Военный, ты звонишь артисту в окоп, и говоришь, чтобы он посмотрел этот фильм? Тебе не стыдно, военный? Ты артисту звонишь. Ты тут не довоевал, а я за тебя довоевываю".

Я не знаю, чем я буду заниматься, еще не знаю. Может, что-то поменяется, и снова понадобятся толковые умные люди. Может, что-то поменяется, и какое-то государство предложит мне убежище, если здесь этой власти я не нужен.

Власть посчитала, что я украинскому народу не нужен. Подавать документы, унижаться, просить у них - я брезгую. Должен быть закон, который избавит меня от всяческих таких унижений, чтобы я пришел, люди увидели кто я, и дали мне то, что по закону полагается мне получить. А дальше я буду смотреть - брать мне это или нет.

Тут вопрос не во мне, не в Алякине, и даже не в "Червне", тут вопрос в том, готовы ли люди проявлять благодарность как главный секрет власти. Я пока вижу, что нет.

Пока у меня что-то было, я волонтерил и как-то помогал, я был классный парень. Деньги закончились - и все, иди в жопу. Я готов воевать, хорошо - ты снова классный парень. Война закончилась - и все, иди в жопу. И вот такое вот "классный парень, а потом иди в жопу" будет всегда, пока не будет четкого вектора, куда идет государство.

У нас люди не понимают ради чего рождать детей в государстве, ради фразы "Я люблю Украину"? Это чувства, а заниматься ты чем будешь? Что ты при этом будешь чувствовать – это понятно. А вот эти сволочи, сепаратисты, которые засели на всех ветвях власти, они четко знают про свои чувства, они ненавидят Украину, но при этом они работают в Украине, получают деньги от украинских налогоплательщиков. Работают хреново, поскольку это чувство им мешает работать хорошо, вот и все.

- Вы говорите о несовершенстве украинской власти, а у вас у самого есть политическии амбиции, вы могли бы пойти в украинскую политику?

- Я в украинской политике? Давайте попробуем представить сценического коня в вакууме. Только если у меня будет мой ПК (пулемет Калашникова, - Ред.) и 800 патронов, тогда я себя представлю даже в Верховной Раде. А так, знаете, чтобы выйти и сыграть представление, ты не просто выйти и проговорить текст, ты должен согласиться с автором, согласится с персонажем, но какое-то свое отношение ты к этому выносишь. Если ты лезешь во власть, то твое отношение тоже должно быть понятно людям, зачем тебе это?

Сталкиваясь с молодыми парнями в АТО и сравнивая, например, с премьер-министром Канады - так эти парни не хуже, они совершенно не хуже. Они очень умные и светлые ребята. А я уже старый, мне 40 лет.

Вы представляете сейчас прийти в политику? Тут нужен полный аудит того, что осталось в стране, полный медицинский осмотр всех, кто остался в стране, и только потом, понимая сколько у нас здоровых людей, сколько людей нам нужно лечить, выстраивать экономику.

Нужно исходить от первой необходимости, а у нас всегда единственная необходимость – взять кредит, чтобы отдать проценты по предыдущему кредиту. Вот какими проблемами они заняты, просто рулят финансовыми потоками.

Тут просто нужно понять, что нас опять наеб*ли, опять. Значит нужны какие-то критерии выбора людей во власть, либо признать, что мы не состоятельны, нас вечно накалывают. Что ж тогда, ну вот такие мы. Только не надо потом выставлять претензии к молодежи. Выставляйте претензии старикам, которых обманули все – коммунисты, большевики, демократы, бандиты, политиканы и прочие. А они продолжают голосовать за тех, кто их обманул, либо похожих на них.

А что касается моей ситуации, сейчас здесь соберутся все обидки, соберутся люди, которые хотят что-то получить после войны, а я ничего не хочу получить, даже паспорт мне не нужен, ни УБД.

Просто запасайтесь попкорном, сидите и смотрите, как прожигает эту жизнь этот бешеный клоун, бешеному клоуну сейчас хорошо, как бы ему не пытались сделать плохо. Мне постоянно звонят люди и высказывают свою поддержку - и это здорово.