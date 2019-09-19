Заморозит и затянется: появился прогноз на зиму-2020 в Украине

Зима в 2020 году в Украине начнется рано и сначала не будет такой суровой, как прогнозировали ранее.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает "НВ". По его словам, все стартует с плюсовой температурой, однако конец зимы в Украине будет ознаменован сильными морозами.

"Зима снежная и морозная. Холод продержится до середины марта. Только в конце апреля потеплеет. Лето теплое, а в августе — жаркое. Осень — холодная и сырая. В октябре и ноябре — возможны морозы", — отметил Горбань.

Зима в Украине будет морозной "Подробности"

Напомним, ранее британские метеорологи предупредили, что зима в 2020 году в Европе будет самой холодной за последние 30 лет. Так, британские метеорологи предупредили о циклоне "Монстр с востока".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее метеоролог рассказала, что осень в Украине в 2019 году будет достаточно переменчивой, после теплой погоды сразу же придут заморозки.

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