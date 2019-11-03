"Замена найдена": в "ДНР" заговорили о скором устранении Пушилина

Нынешнего главаря "ДНР" Дениса Пушилина уволят в скором времени, его место займет т.н. мэр оккупированной Горловки Иван Приходько.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Макс Баринов. По его словам, эта информация стала известна после недавнего визита помощника российского президента Владимира Путина Владислава Суркова в Донецк.

"После этой встречи в "ДНР" заговорили об ожидаемом устранении Пушилина с должности "главы". В качестве замены на слуху только одна фамилия Приходько, это действующий "мэр" Горловки. Наверное, российским кураторам надоели финансовые махинации Пушилина, хотя он думал, что их никто не заметил. Но зарплаты в "республике" задерживают, пенсии вовремя не выплачивают, в общем для людей денег нет. Зато "руководство" живет на широкую ногу", – отметил блогер.

Денис Пушилин Радио Свобода

Кроме увольнения Пушилина, по словам Баринова, Сурков дал понять, что в следующем году в "ДНР" грядут большие изменения. Это сокращение финансирования и ускорение паспортизации населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, слухи о замещении Пушилина активно распространяются еще с сентября месяца. По словам донецкого блогера, ему приготовили замену, это т.н. мэр Горловки Иван Приходько.

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