Зальют сильные дожди: прогноз погоды на воскресенье в Украине

В воскресенье, 3 июня, в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди, местами - грозы и град.

При этом, по данным Укргидрометцентра, дневная температура будет колебаться в диапазоне 23-28 градусов тепла.

Ожидается южный ветер с переходом на северо-западный на Правобережье, 5-10 м/с. Во время гроз - отдельные порывы и шквалы 15/20 м/с.

Ночная температура - от +11 до +16, а в горных регионах и восточных областях - от +7 до +10.

В Киеве, согласно прогнозу, будет кратковременный дождь, температура ночью - 14-16 градусов тепла, днем - от 25 до 27.

В Одессе днем местами будет кратковременный дождь, местами гроза, при грозах возможны порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 14-16, а днем от 25 до 27 градусов тепла.

В Днепре без осадков. Температура ночью 11-13, днем 24-26 тепла.

В Харькове днем местами будет кратковременный дождь, местами с грозами, при которых возможны порывы ветра до 20 м/с. Температура ночью от 11 до 13, а днем от 24 до 26 тепла.

Во Львове ожидается дождь, местами сильный. Вероятны грозы с порывами ветра до 20 м/с. Температура ночью 14-16, днем - 24-26 градусов тепла.

В Карпатах ожидается дождь, местами сильный и с грозами, при которых ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Ночная температура от 8 до 13, а дневная от 15 до 20 тепла.

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