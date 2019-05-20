Залило и засыпало градом: Прикарпатье ушло под воду из-за непогоды. Фото и видео последствий

В Ивано-Франковской области после сильнейшего ливня в понедельник, 20 мая, часть населенных пунктов оказалась под водой. 35 человек спасли из подтопленных помещений, власть эвакуирует людей и отменяет занятия в школах.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, больше всего пострадали Богородчанский, Долинский, Калушский и Надворнянский районы. Последствия стихии показали пользователи сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, в селе Гвизд Надворнянского района подтоплено около 500 домохозяйств. Согласно информации управления гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, спасены 20 человек (эвакуированы из подтопленного жилого дома в безопасное место), оказана помощь по извлечению легкового автомобиля на проезжую часть дороги, который снесло водным потоком в реку Луковица.

Село Гвизд Надворнянского района

Село Гвизд Надворнянского района

На некоторых улицах города Калуш уровень воды был выше колен, автомобили вынуждены проезжать по дорогам, затопленным по колеса. "Вода льется рекой, дороги абсолютно не видно!" – пишет местное Facebook-сообщество "Калуський формат".

Калуш Соцсети

Калуш Соцсети

Калуш Соцсети

Калуш Соцсети

Подтопило также село Добровляны (Калушский район), где, кроме ливня, выпал крупный град. "Поплыли", – написал один из местных жителей.

Последствия непогоды в Добровлянах Facebook Геник Лучак

Последствия непогоды в Добровлянах Facebook Геник Лучак

Последствия непогоды в Добровлянах Facebook Геник Лучак

Последствия непогоды в Добровлянах Facebook Геник Лучак

Последствия непогоды в Добровлянах Facebook Геник Лучак

Последствия непогоды в Добровлянах Facebook Геник Лучак

Последствия непогоды в Добровлянах Facebook Геник Лучак

Последствия непогоды в Добровлянах Facebook Геник Лучак

В селе Бережница под Калушем вода размыла одну из дорог:

Непогода также разбушевалась в населенных пунктах Саджава, где вышли из берегов реки Бабче (также речка поднялась на 4 метра), Быстрица и другие.

Подтопило и Тысменицкий район Ивано-Франковской области. Фотографиями с OBOZREVATEL поделился житель села Стриганцы.

Село Стриганцы Тысменицкого района ушло под воду

Село Стриганцы Тысменицкого района ушло под воду

Село Стриганцы Тысменицкого района ушло под воду

Село Стриганцы Тысменицкого района ушло под воду

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в селе Делятин Надворнянского района Ивано-Франковской области выпал крупный град.

16 мая на территории Ивано-Франковской области сточными водами подтопило два админздания, около 330 жилых домов с домохозяйствами и пять участков автомобильных дорог.

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