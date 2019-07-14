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Зальет дождями с грозами: в Украине резко ухудшится погода

36.7т Читать материал на украинском

В понедельник, 15 июля, в большинстве регионов Украины пройдут дожди с грозами, ожидается небольшое похолодание.

Как сообщает Укргидрометцентр, осадки ожидаются в северных, большинстве западных и центральных областях. Днем дождь будет также в южных регионах.

"Местами грозы, в северных, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях местами значительные дожди; на остальной территории без осадков", - информируют синоптики.

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Ветер на Правобережье преимущественно западный, на остальной территории восточный, 5-10 м/с, во время гроз отдельные порывы 15-20 м/с.

"Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°; днем в западных, северных и Винницкой областях 19-24°, на остальной территории 25-28°; на высокогорье Карпат ночью 6-11°, днем 9-14°", - написано в прогнозе.

Зальет дождями с грозами: в Украине резко ухудшится погода

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что нетипичная жара продержится в Украине до 10 августа в северных регионах страны, а на юге – до 15 августа.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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