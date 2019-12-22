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22 декабря • обновлено в 14:11
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Закружит метель: спасатели предупредили о снежной буре в Украине

11.8т
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В Карпатском регионе 23 и 24 декабря (понедельник и вторник) ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС, в начале новой недели в западных областях пройдут значительные дожди. В Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, а на высокогорье 25-28 м/с.

"23-24 декабря в Карпатах существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Погодные условия могут привести к нарушению и местами прекращения движения транспорта на дорогах Карпатского региона", – сказано в сообщении.

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Спасатели предупредили о снежной буре в Украине

Укргидрометцентр

Спасатели предупредили о снежной буре в Украине

Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, в ближайшие дни в Украине будет теплая погода, но с осадками. Похолодание придет лишь ближе к Новому году – в 27-28 числах.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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