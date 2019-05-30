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"Закрой плюгаву морду!" Герой Украины выплеснул воду на блогера в прямом эфире

5.8тЧитать материал на украинском

Герой Украины Степан Хмараи блогер Андрей Полтава поскандалили в прямом эфире из-за добровольцев на Донбассе, которым не дали украинское гражданство.

Спор между участниками состоялся во время программы "Игра Z огнем" на телеканале ZIK, в результате которого Хмара выплеснул в блогера стакан воды (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

Так, Полтава отметил, что пятый президент Украины Петр Порошенко не смог предоставить гражданство россиянам, белорусам и людям другой национальности, которые принимали участие в боевых действиях, потому что они не прошли всех необходимых процедур в Миграционной службе Украине.

"Закрой плюгаву морду!" Герой Украины выплеснул воду на блогера в прямом эфире

Скриншот видео

"Если бы был соответствующий закон, Порошенко спокойно бы предоставил всем украинские паспорта", – сказал он.

На что Хмара отметил, что президент имеет право в исключительных случаях и за определенные заслуги самостоятельно предоставлять украинское гражданство.

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"Но они требовали от человека получить справку от нашего врага, из страны, которая воюет против Украины!" – возмутился он.

А также обозвал Полтаву "плюгавым порохоботом". "Закрой свою плюгаву морду!" – высказался Хмара.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп Игорь Мосийчук в прямом эфире поскандалил со зрителями, его заподозрили в нетрезвом состоянии.

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Персона
Степан Хмара
Место
Украина
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Тарас Бор
Тарас Бор
А что,разве не прав Степан Хмара?Я не в смысле оскорблений и плесканий воды в фэйс оппонента.Президент можен своим указом предоставлять украинское гражданство за особые заслуги.А что,защита с оружием в руках государства Украина не есть особая заслуга????!!!!!
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Крым Андрей
Крым Андрей
Бу-га-га!
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