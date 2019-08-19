"Закончится крахом!" Портников жестко разгромил украинцев за поддержку Зеленского и "Слуги народа"

Публицист Виталий Портников "взорвался" из-за скандала вокруг будущего нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского, который оскорбил журналистку.

Он записал отдельное видео, в котором также раскритиковал украинцев, поддержавших на выборах Владимира Зеленского и его политическую силу.

По его словам, в Украине произошел "охлократический переворот, который был устроен олигархическими кругами и определенными представителями политической элиты, которые надеются за короткое время использовать те ресурсы, которые остались в стране".

Виталий Портников скриншот

"Не стоит удивляться, что такой охлократический переворот поддержало большинство украинского населения. Большинство еще несколько десятилетий назад поддержало власть других охлократов - коммунистов. И не осознавало, как развивается цивилизованный мир. Можно сказать, что большинство наших соотечественников до сих пор этого не осознает. Наша с вами задача - делать все, чтобы они попали в этот цивилизованный мир. Даже если им придется горько расплатиться за участие в этом охлократическом перевороте", - заявил Портников.

"Нужно не бояться представителей охлократов, которые попадают в парламент или президентский офис. Они не смогут управлять страной. Их правление все равно закончится крахом. Охлократия не может быть дорогой к лучшему", - считает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Портников регулярно делает негативные высказывания о новой власти. Он утверждал, что Зеленский выиграл выборы президента случайно, а Украина якобы так и останется самой бедной страной Европы.

Также Портников активно пророчит Зеленскому поражения на международной арене, заявляя о капитуляции украинского лидера перед Путиным и предательстве Зеленского странами ЕС.

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