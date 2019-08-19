Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

"Закончится крахом!" Портников жестко разгромил украинцев за поддержку Зеленского и "Слуги народа"

758 Читать материал на украинском

Публицист Виталий Портников "взорвался" из-за скандала вокруг будущего нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского, который оскорбил журналистку.

Он записал отдельное видео, в котором также раскритиковал украинцев, поддержавших на выборах Владимира Зеленского и его политическую силу.

По его словам, в Украине произошел "охлократический переворот, который был устроен олигархическими кругами и определенными представителями политической элиты, которые надеются за короткое время использовать те ресурсы, которые остались в стране".

Новости
"Пора очнуться": Портников разнес Зеленского за переговоры с Путиным

Виталий Портников

Виталий Портников

скриншот

"Не стоит удивляться, что такой охлократический переворот поддержало большинство украинского населения. Большинство еще несколько десятилетий назад поддержало власть других охлократов - коммунистов. И не осознавало, как развивается цивилизованный мир. Можно сказать, что большинство наших соотечественников до сих пор этого не осознает. Наша с вами задача - делать все, чтобы они попали в этот цивилизованный мир. Даже если им придется горько расплатиться за участие в этом охлократическом перевороте", - заявил Портников.

"Нужно не бояться представителей охлократов, которые попадают в парламент или президентский офис. Они не смогут управлять страной. Их правление все равно закончится крахом. Охлократия не может быть дорогой к лучшему", - считает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Портников регулярно делает негативные высказывания о новой власти. Он утверждал, что Зеленский выиграл выборы президента случайно, а Украина якобы так и останется самой бедной страной Европы.

Также Портников активно пророчит Зеленскому поражения на международной арене, заявляя о капитуляции украинского лидера перед Путиным и предательстве Зеленского странами ЕС.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Владимир Зеленский Виталий Портников
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
15
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Хоть этот начал прозревать)) Называет вещи своими именами. Пять лет понадобилось, чтоб понять очевидное.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...