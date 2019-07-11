Кастрация педофилов: вокруг решения Рады возник скандал

Химическая кастрация не может быть принудительным методом наказания, как это определено в законопроекте № 6449, который был принят Верховной Радой.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщила юрист-криминолог Анна Маляр, которая назвала данный законопроект "популистским текстом".

Согласно ее словам, все лица, совершившие половые преступления против малолетних, будут подлежать принудительной химической кастрации, однако это неправильно.

"Эти люди делятся на две категории, на здоровых и на больных. Больных педофилией, которые действительно должны подлежать химической кастрации, один-два процента, а 98% – здоровых. И теперь, согласно этому законопроекту, будут кастрировать здоровых людей, которые совершили преступление не потому что они больны педофилией, а совсем по другим причинам", – говорит Маляр.

Юрист объясняет, что внесение в Уголовный кодекс новой статьи 59-1 (Принудительная химическая кастрация) полностью ломает систему наказаний в УК.

"Химическая кастрация не может быть наказанием – это мера медицинского характера", – объясняет она.

Кастрация не может быть мерой принуждения, только по добровольному согласию осужденного, в случае, если он захочет выйти из мест лишения свободы раньше, но не менее, чем за определенный законом минимальный срок заключения.

Отметим, что в Верховную Раду было подано два законопроекта – № 6449 и 6607, последний поставили на рассмотрение парламентом после того, как петиция за законопроект набрала нужное количество голосов для ее рассмотрения.

В тексте законопроекта предусматривается добровольная химическая кастрация и создание закрытого Единого реестра преступников, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего. Доступ к реестру предлагалось открыть только руководителям детсадов, школ, внешкольных учебных заведений, детских медучреждений или других организаций, которые оказывают услуги несовершеннолетним.

Смотрите видео по теме:

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада проголосовала за ужесточение ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетних, несовершеннолетних и лиц, не достигших половой зрелости.

Согласно новому закону, кроме лишения свободы от 10 до 15 лет за изнасилование малолетних, вводится принудительная химическая кастрация.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!