Закон 1210 может остановить металлургический завод в Каменском: горняки обратились к Зеленскому. Видео

Математика, заложенная в изменениях налогового законодательства в законопроекте 1210, не находит подтверждения в практике украинских промышленников.

Об этом в своем посте в Facebook заявил эксперт Украинского Института Будущего Игорь Попов. Он отметил, что появились новости об остановке производства на Днепровском металлургическом комбинате в Каменском. Перед тем о планах остановки части производства объявил Арселор Миттал и ДМЗ в Днепре.

"Пожалуй, математика, заложенная в изменениях налогового законодательства в законопроекте 1210, не находит подтверждения в практике украинских промышленников", — пишет Попов.

Днепровский металлургический комбинат в Каменском kstati.dp.ua

Эксперт отметил, что повышение ренты делает нерентабельным поставки украинского проката на китайский рынок. А либертарианцы предлагают установить ренту выше, чем в странах-конкурентах — Австралии, Бразилии или Казахстане.

"Основные рынки после закрытия украинских производителей займут российские компании. Может, в этом и заключается экономическая составляющая "Формулы Штайнмайера", — заметил Попов.

По его словам, импорт электроэнергии из России уже начинается.

"Остается продать "Турбоатом" и газотранспортную систему россиянам (через международные консорциумы конечно), амиакопровод включить в российский холдинг, и возобновить поставки ТВЭЛов на все атомные станции", — говорит Попов.

Более того, рабочие ДМК в Каменском обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой повлиять на руководство комбината, которое издало ряд указов, ущемляющих полноценную работу учреждения.

Так по их словам, с 1 декабря этого года на ПАО "ДМК" вводяться существенные изменения условий труда, согласно которым, вводится режим неполного рабочего времени с графиком 7А и занятостью не больше 60% от баланса рабочего времени с оплатой за фактически отработанные часы.

"Другими словами администрация ПАО "ДМК" переводит рабочих на полукрепостной режим голодного существования", - говорят рабочие.

По их словам, альтернативным решение будет национализация ПАО “ДМК” и других подобных комбинатов страны с полной и безоговорочной деолигархизацией отраслей производства.

"Мы уверенны, что средства производства, сырье и недра государства должны принадлежать государству и служить опорой и базисом развития общества, а не набивать оффшорные карманы горстке зажравшихся упырей, не приложивших, кстати, к созданию и даже модернизации данных комбинатов и пальца, а также служить инструментом манипуляций страной", - сказано в видеообращении.

Как писал OBOZREVATEL, законопроектом №1210 предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.

Как сообщалось ранее, международная аудиторская компания PWC провела исследование согласно которому изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также станут выше, чем в Австралии, Бразилии и Китае.

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