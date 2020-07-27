Закарпатье охватили новые потопы. Фото с места ЧП

На Закарпатье 27 июля около 13:00 в результате прохождения кратковременных ливней произошло резкое поднятие уровня воды в горных ручьях и реках, что привело к подтоплению в отдельных населенных пунктах.

Как сказано на сайте ГСЧС, в с. Скотоводческое Воловецкого района рекой Веча уничтожено один и повреждены три мостика, подтоплено одно домохозяйство. Также через излив воды затруднено транспортное сообщение с 36 домохозяйствами. Повреждено около 30 м берегоукрепления и около 20 м грунтовой дороги.

В с. Верхний Студеный Межгорского района местный ручей разлился на автомобильную дорогу, подтоплены три домохозяйства.

В с. Ростока зафиксирован разлив местного ручья на центральной улице протяженностью около одного километра, затруднено подъезд автомобилей к 10 домохозяйствам.

Потопы на Закарпатье. Фото - сайт ГСЧС

Потопы на Закарпатье. Фото - сайт ГСЧС

Потопы на Закарпатье. Фото - сайт ГСЧС

Как писал OBOZREVATEL, наиболее вероятной причиной паводков в Карпатах называют вырубку деревьев. Экологи же называют еще ряд факторов – неправильное ведение лесного и водного хозяйства, а также изменения климата.