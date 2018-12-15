''Захватили собор УПЦ!'' В Виннице объяснили, что происходит на самом деле

Растиражированное российскими СМИ сообщение о якобы захвате Спасо-Преображенского кафедрального собора в Виннице является фейком.

Таким образом, Кремль подогревает напряжение между верующими в Украине. Такое заявление было опубликовано на официальном сайте Винницкой епархии УПЦ.

"Сообщаем, что с 1991 года фактически и с 1993 года юридически помещение Спасо-Преображенского кафедрального собора переданы в постоянное безвозмездное пользование религиозной общине собора и сейчас остаются в пользовании общины. В то же время постройки собора и исторического архитектурного комплекса "Муры", в который они входят и который является памятником архитектуры национального значения, является собственностью государства Украина и находятся под ее охраной", — сказано в сообщении.

Спасо-Преображенский кафедральный собор в Виннице

Указано, что попытки других лиц заявить о своих правах на объекты, вопреки действующим правовым нормам, могут расцениваться как нарушение законодательства Украины.

В настоящее время в Спасо-Преображенском соборе в Виннице спокойно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ начали тиражировать новость о том, что в Виннице неизвестные молодые люди якобы захватили Свято-Преображенский кафедральный собор.

Данное сообщение появилось на пропагандистском ресурсе с названием "Союз православных журналистов", и его оперативно принялись распространять в РФ.

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