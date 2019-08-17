"Загоняют бюджетников": у Зеленского ответили на скандал с Днем Независимости

Офис президента Украины Владимира Зеленского ответил, что участие работников бюджетной сферы в мероприятиях в честь празднования Дня Независимости 24 августа в Киеве является добровольным.

Разъяснение было опубликовано на официальном сайте ведомтсва.

"Участие работников бюджетной сферы в мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости Украины является добровольным. Информация о том, что Офис Президента якобы принудительно собирает учителей, врачей и представителей общественности на генеральную репетицию празднования, не соответствует действительности", – отметили у Зеленского.

Зеленский собирает массовку на День Независимости

Также сообщается, что соответствующее распоряжение Офиса Президента по формированию делегаций в регионах имеет целью оказать помощь тем, кто хочет присоединиться к торжествам.

"Подчеркиваем, что речь идет не о зрителях, а именно об участниках мероприятий, которые будут представлять все регионы страны. Значительную часть приглашенных будет отмечено наградами. В то же время местные органы власти должны собрать информацию о составе делегаций для того, чтобы участники не чувствовали проблем с тем, как добраться до Киева", – заявили в ведомстве и добавили:

"В этом году будет начало новой традиции празднования Дня Независимости: в праздничных мероприятиях примут участие не только защитники Украины, но и представители других профессий, которые являются гордостью нашей нации и создают ее будущее".

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 августа на аэродроме завода "Антонов" в Киеве состоялась первая репетиция шествия ко Дню Независимости Украины, инициированного Зеленским.

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