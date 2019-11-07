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7 ноября • обновлено в 08:04
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"Украина загнивает в долгах": стало известно, как зомбируют жителей "ДНР"

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Все шесть печатных СМИ, которые выходят в "ДНР", издаются в типографии российского города Ростов-на-Дону и ведут убийственную пропаганду против Украины.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Макс Баринов. По его словам, в газетах пишут, что "Украина загнивает в долгах, а Россия — это единственный путь к лучшей жизни".

"Большая часть населения "ДНР" – это пенсионеры, которые смотрят телевизор и читают газеты. Они всегда по рукой, это удобно. А все газеты, которые выходят в Донецке и печатаются в России в Ростове, пишут, что Украина "загнивает" в долгах, а "ДНР" – это процветающее "государство". Читая такое каждый день, сложно уже верить во что-то другое", – предположил блогер.

"СМИ в ДНР"

"СМИ в ДНР"

"СМИ в ДНР"

"СМИ в ДНР"

"СМИ в ДНР"

"СМИ в ДНР"

"СМИ в ДНР"

"СМИ в ДНР"

По его словам, поэтому население "ДНР" так часто выходит на митинги в поддержку интеграции "республики" в Россию, ведь у них нет другой альтернативы, кроме "русского мира".

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"Когда под российским контролем находятся средства массовой информации, люди не будут иметь собственного мнения и в результате зомбированная контролируемая толпа готова выполнять любые указания главарей "республик", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандисты террористической "ДНР" привлекли детей с оккупированных территорий к циничному флешмобу "С Россией в сердце". В снятом ролике молодые люди признаются в любви стране-агрессору и называют ее родиной.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Война российская пропаганда
Персона
Макс Баринов
Место
Украина Донецк
Теги
пропаганда Новости России Донбасс Новости Донбасса ДНР Новости ДНР
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Чета едут в" загнивающую" за пенсиями и колбасой гордые добассяне...
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