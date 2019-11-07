"Украина загнивает в долгах": стало известно, как зомбируют жителей "ДНР"

Все шесть печатных СМИ, которые выходят в "ДНР", издаются в типографии российского города Ростов-на-Дону и ведут убийственную пропаганду против Украины.
Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Макс Баринов. По его словам, в газетах пишут, что "Украина загнивает в долгах, а Россия — это единственный путь к лучшей жизни".
"Большая часть населения "ДНР" – это пенсионеры, которые смотрят телевизор и читают газеты. Они всегда по рукой, это удобно. А все газеты, которые выходят в Донецке и печатаются в России в Ростове, пишут, что Украина "загнивает" в долгах, а "ДНР" – это процветающее "государство". Читая такое каждый день, сложно уже верить во что-то другое", – предположил блогер.
"СМИ в ДНР"
"СМИ в ДНР"
"СМИ в ДНР"
"СМИ в ДНР"
По его словам, поэтому население "ДНР" так часто выходит на митинги в поддержку интеграции "республики" в Россию, ведь у них нет другой альтернативы, кроме "русского мира".
"Когда под российским контролем находятся средства массовой информации, люди не будут иметь собственного мнения и в результате зомбированная контролируемая толпа готова выполнять любые указания главарей "республик", – подытожил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандисты террористической "ДНР" привлекли детей с оккупированных территорий к циничному флешмобу "С Россией в сердце". В снятом ролике молодые люди признаются в любви стране-агрессору и называют ее родиной.
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