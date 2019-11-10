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10 ноября • обновлено в 17:59
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Задержание Мазура: МВД выступило с важным обращением к воинам Украины

1.1т Читать материал на украинском

МВД посоветовало ветеранам войны на Донбассе внимательно планировать зарубежные поездки.

С таким заявлением выступил директора Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в Facebook, комментируя скандал с бойцом АТО Игорем Мазуром.

"МВД советует тем украинским гражданам, в том числе ветеранам войны с РФ, которые испытывают риск быть задержанными в третьих странах по псевдообвинениям для последующей выдачи в Мордор, тщательно и внимательно относиться к планированию зарубежных поездок и распространению информации о них. Необходимые разъяснения МВД готово предоставлять", - написал Шевченко.

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бойцы ВСУ

бойцы ВСУ

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, Игоря Мазура 10 ноября передали на поруки генерального консула Украины в Люблине.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Артем Шевченко
Место
Украина
Теги
Ветераны войны на Донбассе Министерство внутренних дел Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Тщательнее планируйте свои поездки, убийцы, тщательнее.
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Куни Чан
Куни Чан
Меры как для тер рористов))))
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