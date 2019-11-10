Задержание Мазура: МВД выступило с важным обращением к воинам Украины

МВД посоветовало ветеранам войны на Донбассе внимательно планировать зарубежные поездки.

С таким заявлением выступил директора Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в Facebook, комментируя скандал с бойцом АТО Игорем Мазуром.

"МВД советует тем украинским гражданам, в том числе ветеранам войны с РФ, которые испытывают риск быть задержанными в третьих странах по псевдообвинениям для последующей выдачи в Мордор, тщательно и внимательно относиться к планированию зарубежных поездок и распространению информации о них. Необходимые разъяснения МВД готово предоставлять", - написал Шевченко.

бойцы ВСУ 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, Игоря Мазура 10 ноября передали на поруки генерального консула Украины в Люблине.

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