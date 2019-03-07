"Задача – освободить Крым": в Госдуме РФ испугались наступления Украины

В нелегитимной Госдуме РФ заявили о создании в Украине нового батальона "Хайтарма", задачей которого является освобождение аннексированного полуострова Крым. В Украине эту информацию опровергли.

О формировании "Хайтарма" изданию "РИА Новости" заявил российский депутат Руслан Бальбек, который сказал, что об этом ему стало известно из оперативных и открытых источников.

Бельбек подчеркнул, что за созданием батальона стоят представители экстремисткой и запрещенной в России организации "Меджлис крымскотатарского народа". Главным зачинщиком в Госдуме назвали народного депутата Украины, одного из лидеров крымскотатарского народа Мустафу Джемилева.

В свою очередь Джемилев опроверг OBOZREVATEL данную информацию.

"Это фейк. Я не слышал о таком батальоне. Они от скуки время от времени выдумывают такие небылицы. Даже если и что-то бы создавалось, то создавалось на территории суверенного государства Украина. Вот если бы в Крыму создавался, была бы какая-то логика говорить, что нехорошо это, неправильно. А мы в своем государстве создаем что хотим", – заявил народный депутат.

Мустафа Джемилев Крым.Реалии

Впрочем, Джемилев упомянул, что идея создания частной армии, которая в основном будет ориентирована на Крым, ранее возникала у ветерана АТО Ильми Халимов с позывным "Хайтарма". Но до реализации дело не дошло.

Видимо, эта идея и стала основой для распространения лживой информации на территории РФ, считает Джемилев.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, председатель правительства России Дмитрий Медведев резко высказался на предложение посольства США в Люксембурге вернуть Крым.

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