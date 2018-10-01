Задача для школьников сломала мозг взрослым: опубликовано видео

В Сети набирает популярность математическая задача для учеников начальной школы в Китае.

Видео опубликовал YouTube-канал MindYourDecisions. Оно уже набрало свыше 200 тысяч просмотров и несколько сотен комментариев.

Не все сразу разобрались в детской задаче, потому под видео идет активная дискуссия.

Ученикам (и зрителям) предлагается вычислить высоту стола, при условии что расстояние от головы черепахи, сидящей под ним, до головы кота на столе составляет 170 сантиметров, а расстояние от головы кота, сидящего под столом, до головы черепахи на столе — 130 сантиметров.

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Автор видео рассказывает о двух способах решения задачи. Первый — составить уравнение и затем "сократить" котов и черепах. Второй — мысленно наложить оба стола друг на друга и опять же "сократить" животных. Таким образом, мы получаем высоту стола, это 150 сантиметров.

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