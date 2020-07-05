Зачем в СССР клали батарейки в холодильник: названа причина

Использованные батарейки в СССР многие клали в холодильник, чтобы таким образом восстановить их.

Подобные рекомендации по восстановлению заряда батареек и аккумуляторов до сих пор встречаются в сети. Подробнее о них рассказывает OBOZREVATEL.

Как замораживать батарейки

Так, замораживать рекомендуется именно литиевые аккумуляторы – к этому методу прибегают, когда стандартные уже не помогают.

Сначала нужно подержать в морозилке устройство около получаса, а затем сразу, в течение минуты, попытаться зарядить, после чего нагреть до комнатной температуры и вновь поставить на зарядку. Если и это не помогло, можно попробовать заморозить аккумулятор на более длительное время.

В СССР использованные батарейки пытались всячески восстанавливать Иллюстративное фото / Pinterest

Как правильно хранить батарейки и аккумуляторы

Элементы питания имеют свойство со временем разряжаться. А если не использовать длительное время литиевые аккумуляторы, они и вовсе могут испортиться.

Правильное хранение аккумуляторов предусматривает сохранение заряда на уровне от 30% до 50% при рекомендованной температуре +15 градусов. Известно также, что потеря заряда снижается при приближении к 0 градусов.

Но это вовсе не значит, что батарейки и аккумуляторы обязательно следует держать в холодильнике. Достаточно оставить их в темном сухом месте, недоступном для солнечного света, воздействия высокой температуры и влаги. Данные рекомендации обычно указаны в инструкции к изделию.

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