Зачем в СССР клали батарейки в холодильник: названа причина
В СССР с помощью охлаждения пытались восстановить использованные батарейки. Pinterest
Использованные батарейки в СССР многие клали в холодильник, чтобы таким образом восстановить их.
Подобные рекомендации по восстановлению заряда батареек и аккумуляторов до сих пор встречаются в сети. Подробнее о них рассказывает OBOZREVATEL.
Как замораживать батарейки
Так, замораживать рекомендуется именно литиевые аккумуляторы – к этому методу прибегают, когда стандартные уже не помогают.
Сначала нужно подержать в морозилке устройство около получаса, а затем сразу, в течение минуты, попытаться зарядить, после чего нагреть до комнатной температуры и вновь поставить на зарядку. Если и это не помогло, можно попробовать заморозить аккумулятор на более длительное время.
В СССР использованные батарейки пытались всячески восстанавливать Иллюстративное фото / Pinterest
Как правильно хранить батарейки и аккумуляторы
Элементы питания имеют свойство со временем разряжаться. А если не использовать длительное время литиевые аккумуляторы, они и вовсе могут испортиться.
Правильное хранение аккумуляторов предусматривает сохранение заряда на уровне от 30% до 50% при рекомендованной температуре +15 градусов. Известно также, что потеря заряда снижается при приближении к 0 градусов.
Но это вовсе не значит, что батарейки и аккумуляторы обязательно следует держать в холодильнике. Достаточно оставить их в темном сухом месте, недоступном для солнечного света, воздействия высокой температуры и влаги. Данные рекомендации обычно указаны в инструкции к изделию.
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