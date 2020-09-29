Зачем в СССР обои клеили на газеты: появилось объяснение

В Советском Союзе обои клеили не просто на стены, а еще и на слой из газет, которым предварительно обрабатывали поверхности. Родившихся в те времена этим фактом не удивить, ведь такой метод использовался практически во всех квартирах до 80-90-х годов.

Сейчас же его приверженцев остается все меньше, а молодое поколение и вовсе не знает, что несколько десятков лет назад процесс оклейки обоев был более сложным и трудоемким. OBOZREVATEL рассказывает о причинах этой привычки советских людей.

В СССР требования к квартирному ремонту отличались от современных. Тогда немногие беспокоились о выравнивании стен с помощью штукатурки или их грунтовкой – обои клеили на черновую штукатурку. Так они не скрывали неровности стен, а только подчеркивали их.

Клеящих составов для обоев, как сегодня, тогда тоже не было, зачастую советские хозяйки делали клей сами – варили на плите крахмал и получали клейстер. Смесь достаточно толстым слоем носили на стены и обои. Несмотря на это, риск того, что они могут отклеиться, особенно при наличии сквозняка в помещении, был достаточно высок.

Качество обоев в СССР тоже не шло ни в какое сравнение с современными – они были однослойными, бумажными и довольно тонкими. При наклеивании на оштукатуренные стены обои легко рвались в наиболее неровных местах, а при обильном намачивании клеем бумага и вовсе "расползалась".

Исходя из всего этого, в СССР придумали использовать в качестве промежуточного слоя старые газеты. Они отчасти решали несколько проблем:

это был своеобразный метод дешевого выравнивания стен – газеты позволяли создать более гладкую поверхность. В местах, где были наиболее выраженные трещины и углубления, клеили больше газетных слоев;

основа из газет делала крепление обоев более надежным. Газеты были тоньше и легче, чем обои, поэтому легко прилипали к стенам с помощью клейстера. В свою очередь сцепление обоев с газетами было лучше, чем с голой штукатуркой;

слой из газет защищал стены от осыпания штукатурки под обоями – благодаря этому они держались дольше;

газеты защищали и поверхность самих обоев – без прямого соприкосновения со стенами они могли дольше сохранять первоначальный вид.

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