Зачем в СССР двери оббивали кожей: названа неожиданная причина

Во времена СССР трудно было найти подъезд, где не было бы хоть одной "кожаной" двери темно-синего или бордового цвета. Под низ кожи или дерматина люди зачастую клали наполнитель, а потом гвоздиками обивали его по краям или всей поверхности дверного полотна.

Как сообщает YandexZen, чаще всего так делали потому, что это было модно. Но еще одной из причин также было убеждение, что обивка позволяла улучшить звукоизоляцию и теплоизоляцию в помещении.

Ппопулярность такого метода оформления прежде всего была вызвана тем, что в СССР не было большого выбора дверей. При этом людям просто хотелось сделать так, чтобы те выглядели более индивидуальным и даже стильным.

В СССР входные двери квартиры часто обивали кожей

Так, воплощая в реальность свои дизайнерские решения, кто-то просто перекрашивал дверь, а кто-то брал кожу и делал ее не такой как у всех – дороже и богаче.

Люди были убеждены, что это не только красиво, но и надежно. Ведь такое покрытие в некоторой степени играло роль своеобразного чехла. В СССР было важно пользоваться всем в доме как можно дольше, а по такому принципу проще было сменить оббивку, чем дверь.

В СССР любили "кожаные" двери

При этом из-за того, что двери в квартирах обычно были не очень надежными в плане звукоизоляции и теплоизоляции, люди старались сделать так, чтобы они пропускали меньше тепла и шума. Тут на помощь и приходил дерматин, который с такой задачей справлялся на отлично. Хотя некоторые утверждали, что такая оббивка спасает даже от неприятного запаха.

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