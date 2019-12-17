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17 декабря • обновлено в 15:53
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Зачем портить асфальт? На митинг под Раду принесли дрели

1.1т
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Владельцы авто на еврономерах, противники открытия рынка земли и нового Трудового кодекса, которые 17 декабря устроили акции протеста под Верховной Радой, начали устанавливать палаточный городок.

В то же время они повредили асфальт. Видеодоказательства опубликовали в своем Telegram-канале "Буквы" (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).

"Протестующие начали устанавливать палатки. Но зачем портить асфальт?" – говорится в сообщении.

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На митинг под Раду принесли дрели

На митинг под Раду принесли дрели

Буквы

Отмечается, что митингующие, среди которых представители Нацидружин и Нацкорпуса, начали устанавливать палатки возле отеля. И для того, чтобы можно было зацепить растяжки, они взялись бурить асфальт с помощью специальной дрели.

Митингующие повредили асфальт под ВРУ

Митингующие повредили асфальт под ВРУ

Буквы

Правоохранители решили вмешаться в ситуацию и между ними и пикетчиками снова начались схватки.

"Столкновения под Радой 2.0. Полиции не понравилось, что ребята портят асфальт", – добавили в сообщении.

Полиции не понравилось, что ребята портят асфальт

Полиции не понравилось, что ребята портят асфальт

Буквы

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киеве 17 декабря владельцы авто на Еврономер, которые устроили митинг под Кабмином начали жечь файеры. Кроме этого, требуя у правительства и президента упростить процедуры и цену на растаможку ввозимых в Украину, несколько сотен пикетчиков скандировали: "Гончарук, выходи!".

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Читайте все новости по теме "Акции протеста в Киеве" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Тема
Акции протеста в Киеве
Место
Украина
Теги
митинг протест Верховная Рада Украины
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Охудеть ! Кто то пожалел асфальт !!!!!!А ментов не жалко ?????Ведь их бедных потом судить будут за то что порядок хотели навести )))))
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