Забыл даже имя: подробности об украинце, найденном через 30 лет в Афганистане

Плененный 30 лет назад в Афганистане украинец Игорь Билокуров, которого недавно случайно нашли, не помнит своего имени, забыл родной язык, а также принял ислам.

Как сообщает "Комсомольская правда в Украине", Билокуров также успел взять себе новое имя - Амриддин, что в переводе означает "повеление религии".

После того, как Игоря нашли, участники экспедиции подняли всю документацию о пропавших без вести в Афганистане в 1988 году, чтобы убедиться в происхождении мужчины. Сомнений не было. Амриддин – это Игорь Билокуров.

У него не было ни жены, ни детей, однако дома осталась старенькая мама. Отец Игоря умер в 2004 году. Еще у него есть младший брат, который живет в Беларуси.

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Общество ветеранов Афганистана сейчас занимается возвращением Игоря Билокура в Украину. Им помогают участники украинской экспедиции, которые и обнаружили мужчину.

Однако поскольку в Афганистане нет украинского диппредставительства, то участники экспедиции решили связаться с послом Украины в Таджикистане.

"Он (Билокуров. - Ред.) без документов – советских нет, афганских тоже. Нужно сделать афганский паспорт, открыть таджикскую визу, поехать в посольство Украины в Таджикистане, сделать украинскую, потом решать, через какую границу вывозить", - рассказал участник экспедиции Алексей Иващенко.

Как писал "Обозреватель", ранее мама Игоря Билокурова рассказала о своем сыне и о том, как он исчез.