Писательница Оксана Забужко считает, что Россия не оставит попыток установить влияние над Украиной.
Такое мнение она высказала в интервью "5 каналу". "Россияне от нас не отстанут", – сказала она.
"Лезть будут в двери, окна, в щели, форточки, из-под плинтуса – отовсюду! А это означает, что украинцам надо сплачиваться и объединяться, по крайней мере, для того, чтобы защищать свою территорию. Не каждый отдельно с ружьями, как селяне в 20-х годах, потому что из этого ничего не выходит, а единым фронтом", – убеждена Забужко.
Оксана Забужко
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Женщина добавила, что "эта потребность вызревает в воздухе". "Чем больше об этом будем говорить, тем быстрее будем приближать это вызревание", – сказала Забужко.
Как писал OBOZREVATEL, ранее Оксана Забужко предупредила: если России удастся поглотить всю Украину, это обернется гибелью украинского народа. Ведь эту войну, подчеркнула она, агрессор ведет именно за человеческие ресурсы, необходимые для своего выживания.
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