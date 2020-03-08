Писательница Оксана Забужко считает, что Россия не оставит попыток установить влияние над Украиной.

Такое мнение она высказала в интервью "5 каналу". "Россияне от нас не отстанут", – сказала она.

"Лезть будут в двери, окна, в щели, форточки, из-под плинтуса – отовсюду! А это означает, что украинцам надо сплачиваться и объединяться, по крайней мере, для того, чтобы защищать свою территорию. Не каждый отдельно с ружьями, как селяне в 20-х годах, потому что из этого ничего не выходит, а единым фронтом", – убеждена Забужко.

Оксана Забужко Скрин видео

Женщина добавила, что "эта потребность вызревает в воздухе". "Чем больше об этом будем говорить, тем быстрее будем приближать это вызревание", – сказала Забужко.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Оксана Забужко предупредила: если России удастся поглотить всю Украину, это обернется гибелью украинского народа. Ведь эту войну, подчеркнула она, агрессор ведет именно за человеческие ресурсы, необходимые для своего выживания.

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