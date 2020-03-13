Объявление в России граждан Украины и Беларуси "носителями" русского языка может стать первым шагом к следующему этапу аннексии.

Такое предупреждение высказала на своей странице в Facebook украинская писательница и поэтесса Оксана Забужко.

"Вирус "Россия" убивает нас ежедневно и регулярно, и никаких попыток защитить от него страну действующее руководство не демонстрирует – наоборот, всячески демонстрирует, что оно "вирус-Россия-френдли", – написала она.

Забужко предупредила о новой аннексии России в Украине

По словам Забужко, предложенные изменения в Конституцию РФ, по которым население Украины и Беларуси объявляется "носителями" русского языка, означают, что мы якобы будем подчиняться Кремлю по языковому признаку.

Забужко возмутилась, что от МИД Украины не последовало должной реакции, хотя дипломаты "должны были кричать на весь мир".

Она также дала название таким планам Кремля – "Аннексия-2"."Просто еще никто не оценил как следует величия замысла: это не что, как подготовка ползучей "аннексии с языка", – отметила поэтесса.

Она посоветовала украинцам избегать русского языка в международном общении и подчеркивать национальную идентичность. "И так – до конца войны. Зона турбулентности началась. Пристегните ремни безопасности", – резюмировала Забужко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правительство России одобрило закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителя русского языка.

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