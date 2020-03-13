Главная Новости
13 марта • обновлено в 07:12
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Забужко предупредила о новой аннексии России в Украине

6.7т
Читать материал на украинском

Объявление в России граждан Украины и Беларуси "носителями" русского языка может стать первым шагом к следующему этапу аннексии.

Такое предупреждение высказала на своей странице в Facebook украинская писательница и поэтесса Оксана Забужко.

"Вирус "Россия" убивает нас ежедневно и регулярно, и никаких попыток защитить от него страну действующее руководство не демонстрирует наоборот, всячески демонстрирует, что оно "вирус-Россия-френдли", – написала она.

Забужко предупредила о новой аннексии России в Украине

Забужко предупредила о новой аннексии России в Украине

По словам Забужко, предложенные изменения в Конституцию РФ, по которым население Украины и Беларуси объявляется "носителями" русского языка, означают, что мы якобы будем подчиняться Кремлю по языковому признаку.

Забужко возмутилась, что от МИД Украины не последовало должной реакции, хотя дипломаты "должны были кричать на весь мир".

Она также дала название таким планам Кремля – "Аннексия-2"."Просто еще никто не оценил как следует величия замысла: это не что, как подготовка ползучей "аннексии с языка", – отметила поэтесса.

Она посоветовала украинцам избегать русского языка в международном общении и подчеркивать национальную идентичность. "И так до конца войны. Зона турбулентности началась. Пристегните ремни безопасности", – резюмировала Забужко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правительство России одобрило закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителя русского языка.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Оксана Забужко
Место
Украина
Тег
русский язык
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
5
11
Смешно
4
Интересно
23
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
А что ты лично сделала кроме трепа?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Юг Руси
Юг Руси
Ну так запретите поправки в Конституцию РФ! Чо вам стоит!?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Наверное время проводить могилизацию рагулья и вперед на фpoнта в окопы!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги