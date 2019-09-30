За Крым не умер ни один солдат? Украинцы поймали Винника на громкой лжи

Украинский певец Олег Винник соврал, когда сказал, что после аннексии Крыма не умер ни один солдат. Украинцы напомнили одиозному исполнителю истории майора Станислава Карачевского и прапорщика Сергея Кокурина, погибших на оккупированном полуострове во время выполнения воинских обязанностей.

Соответствующий пост был опубликован в Facebook-сообществе Украинский милитаристский портал. При этом отмечено, что было "много раненых, десятки захваченных и замученных украинских активистов, крымских татар".

Так, среди погибших названо имя майора Станислава Карачевского.

Олег Винник и убитые за Крым солдаты Коллаж

"6 апреля 2014 около 23:40 был убит младшим сержантом Черноморского флота РФ Зайцевым Е.С. двумя выстрелами в упор из автомата АК-74. У Станислава Карачевского остались жена Ольга и двое детей – 5-летний сын Влад и 4-летний дочь Соня", – сообщили волонтеры.

Как известно, российский военный Евгений Зайцев, стрелявший в Карачевского, был осужден в 2015 году Крымским военным гарнизонным судом к 2 годам лишения свободы.

По словам сослуживца, военного преследовали, прежде чем убить, при этом он был безоружен. После всего, что случилось, оккупационная власть заявляла, что Карачевский был убит во время конфликта на бытовой почве.

Младший сержант был похоронен в Запорожье со всеми воинскими почестями. Ему должно было исполниться 33 года.

При этом в января 2016 года президент России Владимир Путин также заявлял, что "никто не погиб в результате событий в Крыму".

Станислав Карачевский ФБ "Украинский милитаристский портал"

Значит за убитого украинского офицера дали россиянин 2 года.А невиновная Савченко уже 10 месяцев отсидела за Якобы пособничество в убийстве - Mark Feygin (@FeyginMark) April 20, 2015

Также, выполняя служебные обязанности на территории полуострова, погиб военный Сергей Кокурин.

"Прапорщик Сергей Кокурин погиб 18 марта 2014, выполняя служебный долг и защищая свою военную часть от вооруженного нападения российских оккупантов. После смерти остались мать, 4-летний сын и беременная жена Елена", – говорится в сообщении.

К пенсии по выслуге лет Кокурину оставалось прослужить всего лишь восемь лет. По словам его сослуживца подполковника Сергея Шарова, если бы не эта пуля, мог бы стать генералом.

Примечательно, что после трагедии россияне начали распространять фото Кокурина в коллаже с убитыми на Майдане силовиками.

Сергей Кокурин ФБ "Украинский милитаристский портал"

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась едкая карикатура на Винника, который снялся в клипе с "кримнашистамы" и не смог ответить на вопрос "чей Крым.

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