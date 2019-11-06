Или кратко про приезд Зеленского в Харьков.

Я как харьковчанка не очень люблю комментировать эти самые харьковские события по причине того, что раньше это всегда была наша внутренняя харьковская "возня", пусть и такая важная для определенного количества местных. В масштабе Украины эти новости были интересны, по сути, только нам. Сегодня эта "возня" имеет вид противостояния мэра Кернеса и олигарха Фельдмана, которые ведут борьбу за местный крупный рынок Барабашово. Один доит предпринимателей на деньги по аренде, второй шантажирует тем, что заберет землю и построит там дорогу (нужную или нет, я не интересуюсь). Сегодня эти предприниматели поджидают Зеленского со словами "мы вас любим" и "помогите нам". Тут Зеленский поразил на удивление адекватной фразой: "так вы же сами мэра выбрали"...

Очень хотелось бы, чтобы на будущее абсолютно каждый, и не только в Харькове, для себя эту фразу запомнил. Потому что Зеленского "тоже сами выбрали". У нас, напомню, Зеленский и партия "Слуга народа" в Харькове на выборах победили. Как говорится, "запомнили этот твит" - потому что однажды ты уже не выйдешь гордо в футболке с логотипом "зробимо їх разом". Заплюют, причем в том же Харькове в том числе.

Так вот. Владимир Зеленский говорит:

"Я в шоке. С 2009 года в Харькове сделан всего ОДИН ТАНК для ВСУ." Так ему сказал директор предприятия. Если честно, Владимир Александрович, я тоже в шоке. От вашего непонимания ситуации.

Период с 2009 по 2014 как бы понятен, да? Зачем Януковичу танк, если ВСУ по существу НЕ БЫЛО?

Период 2014-2019 "ознаменовался" войной. Так вот, на момент начала войны в казне нашего государства оставалось чуть более ста тысяч гривен, и повторять это настолько надоело, это как заезженная пластинка - что уже не смешно. Сделав 1 танк НЕ для ВСУ - можно продать его иностранцам и на вырученные в у.е. суммы отремонтировать (сколько, дополните меня?) два? Три? Четыре танка для ВСУ? Танки для ВСУ можно было бы делать сегодня, если бы не оборвался тот темп, который пропал с аппетитами Коломойского. И мы делали бы танки, только вот бюджет 2020 у нас какой-то странный. Там деньги куда-то исчезли. Справедливости ради можно было бы сказать про не такое уж маленькое количество техники, которое было поставлено Украиной конкретно для ВСУ - но о "попередниках" либо плохо, либо никак. Так ведь?))

У нас рулит популизм, а не экономика, и приезжать сюда, чтобы показывать свое незнание реалий - мне, например, было бы стыдно. При том, что не я же президент, в конце концов!

Далее он говорит:

"На авиационном заводе "люди працюють за 3000 грн ... в приміщенні було 0 градусів... як можна називати себе людиною (за такі гроші??)..."

Ну, например, чтобы обеспечить зарплату и отопление на заводе - нужно загрузить этот завод заказами. Потому что если нет заказов, то долго спонсировать убыточное предприятие - это только на руку посредникам, отмывающим бюджетные деньги. Не все лежит на поверхности, Владимир! Это пазл, который сложить в условиях, когда ДО 2014 года предприятия были запущены финансово - очень сложно даже для профессионалов. Всегда есть такие сложные для понимания слова, как "целесообразность", "окупаемость" и тому подобное.

И это нам еще повезло, что мы удержались и от дефолта (ДО появления Зеленского на посту), и у нас вообще какой-то экспорт еще (!) есть.

Вот еще перлы:

"Чому ми для Тайланду робимо - а для України не робимо?" - вопрошает президент (чому - см. выше).

"Наши люди работают в условиях, как скоты - как же они будут уважать власть?" (власть наш народ никогда не будет уважать, особенно если ты будешь давать им подачки, а не выстаивать условия для работы и обучать).

Итого. Что я увидела в этом посещении Харькова президентом - его вопиющую некомпетентность. Не надо, может быть, разъезжать по Украине и удивлять всех своей глупостью? Меньше говоришь - меньше позора. А?..

Ну, а в остальном - Харьков великолепен). Ну, вы знаете.

P.S. В отставку ушла харьковский губернатор Юлия Светличная (времен Порошенко).

"Ви нікуди не дівайтесь! Ми вас все одно знайдемо... Я мав на увазі - допомагайте нам..."

Угу...

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