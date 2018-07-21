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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради УкраїниВсе статьи автора

За день Украина потеряла больше 30 человек на дорогах...

1.9т

Вы в курсе что когда водители маршруток устраивают гонки по нашим дорогам, то практически каждый пассажир, сидящий внутри, болеет за "своего" водителя? И когда водитель маршрутки нарушает ПДД, то редко, кто из пассажиров его одергивает. Так водители маршруток "летают" и соревнуются. А уже завтра будут хоронить победившего и еще 9 пассажиров.

Только за сегодня (21 июля - Ред.) Украина на дорогах потеряла больше 30 человек в нескольких страшных авариях. В год у нас гибнет порядка 3500 человек, в среднем каждый день по 10.

Новости
Транспорт нужен, но не по принципу "после нас хоть потоп"

На дорогах с ямами, в которые иной раз влезет целиком колесо, редко кто едет меньше 140 км/ч. Чаще всего на машинах, рассчитанных на идеальные европейские дороги. Как результат – это внеплановая и незапланированная встреча с Б-гом. И дети, растущие в детдомах в одиночестве без родителей.

Одумайтесь. Остановитесь. Остановите нарушающего. Едьте тише. И приезжайте. Живые и невредимые.

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Автор
Борислав БерезаБорислав Береза
Тема
Война на дорогах
Место
Украина
Объект
ДТП
Источник
Источник:Facebook Борислава Березы
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Kuzmenko Ihor
Kuzmenko Ihor
борислав думає, шо він письменник, чи проповідник ? чи хто ? Попіція - штрафи за перевищення. Як у всіх...
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