Вы в курсе что когда водители маршруток устраивают гонки по нашим дорогам, то практически каждый пассажир, сидящий внутри, болеет за "своего" водителя? И когда водитель маршрутки нарушает ПДД, то редко, кто из пассажиров его одергивает. Так водители маршруток "летают" и соревнуются. А уже завтра будут хоронить победившего и еще 9 пассажиров.

Только за сегодня (21 июля - Ред.) Украина на дорогах потеряла больше 30 человек в нескольких страшных авариях. В год у нас гибнет порядка 3500 человек, в среднем каждый день по 10.

На дорогах с ямами, в которые иной раз влезет целиком колесо, редко кто едет меньше 140 км/ч. Чаще всего на машинах, рассчитанных на идеальные европейские дороги. Как результат – это внеплановая и незапланированная встреча с Б-гом. И дети, растущие в детдомах в одиночестве без родителей.

Одумайтесь. Остановитесь. Остановите нарушающего. Едьте тише. И приезжайте. Живые и невредимые.