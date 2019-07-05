"За 5 рублей удушатся": в Крыму рассказали правду о туристах из России

Туристы из России приезжают на отдых в аннексированный Крым со своими полуфабрикатами, боясь потратить там лишние деньги.

На это обратил внимание блогер КРЫМский бандеровец, опубликовав подтверждающие скриншоты из паблика Евпатории в соцсети.

“Кто там кричал, что украинцы приезжали со своим салом? Сегодня привёз семью с аэропорта, они из Магнитогорска со своим фаршем для котлет приехали", – поделился один из местных жителей.

Россияне в Крыму EADaily

У пользователей рассказ вызвал бурную реакцию.

"Кризис, всех зацепил", "За 5 рублей удушится готовы, а вы удивляетесь", "Сало вкусное только с Украины, а фарш он и есть фарш", "Знаю одного, он тоже приезжал с материка с фаршем и кишками, колбасу делать. Даже мясорубку взял", "У некоторых нет денег даже на консервы. Последнюю копейку на билет, последнюю скотину на фарш. Но завоевание империи посмотреть надо", "Нищеброды скрепосные", – написали в комментариях.

Нашлись и те, для кого это привычное дело. "А что смешного? Не понятно", "А что тут такого? это же не с хлебом или картошкой", – огрызнулись они.

Крым. “Кто там кричал, что украинцы приезжали со своим салом? Сегодня привёз семью с аэропорта, они из Магнитогорска со своим фаршем для котлет приехали" pic.twitter.com/WY73b4ZKTt — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 5 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму пожаловались, что на полуостров стали приезжать в основном туристы из России, которые требуют максимум комфорта, не желая при этом за него платить.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!