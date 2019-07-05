ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Общество

"За 5 рублей удушатся": в Крыму рассказали правду о туристах из России

4.5тЧитать материал на украинском

Туристы из России приезжают на отдых в аннексированный Крым со своими полуфабрикатами, боясь потратить там лишние деньги.

На это обратил внимание блогер КРЫМский бандеровец, опубликовав подтверждающие скриншоты из паблика Евпатории в соцсети.

“Кто там кричал, что украинцы приезжали со своим салом? Сегодня привёз семью с аэропорта, они из Магнитогорска со своим фаршем для котлет приехали", – поделился один из местных жителей.

Новости
"Едет нищета": в сети показали туристический "ажиотаж" в Крыму

Россияне в Крыму

Россияне в Крыму

EADaily

У пользователей рассказ вызвал бурную реакцию.

"Кризис, всех зацепил", "За 5 рублей удушится готовы, а вы удивляетесь", "Сало вкусное только с Украины, а фарш он и есть фарш", "Знаю одного, он тоже приезжал с материка с фаршем и кишками, колбасу делать. Даже мясорубку взял", "У некоторых нет денег даже на консервы. Последнюю копейку на билет, последнюю скотину на фарш. Но завоевание империи посмотреть надо", "Нищеброды скрепосные", – написали в комментариях.

"За 5 рублей удушатся": в Крыму рассказали правду о туристах из России
"За 5 рублей удушатся": в Крыму рассказали правду о туристах из России

Нашлись и те, для кого это привычное дело. "А что смешного? Не понятно", "А что тут такого? это же не с хлебом или картошкой", – огрызнулись они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму пожаловались, что на полуостров стали приезжать в основном туристы из России, которые требуют максимум комфорта, не желая при этом за него платить.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина
Теги
Крымотдых Крым
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
5
15
Смешно
7
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Ты еще не подписан на OBOZREVATEL ? Быстро жми ! Рагульё укропское )
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Какие туристы??? Там же никого нет!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Де бильная рыдакция OBOZREVATEL, Крым "аннексированным" быть не может, учите понятие аннексии. Понятно, что вы повторяете, как макаки, бред невежественного майданного быд ла, но от этого выглядите ещё тупее, как дау ны, не имеющие своего мнения. Прежде, чем писать разную ху йню, учите историю, настоящую, а не высеры патриотичных укроисториков, жалких недоучек, которые за деньги напишут всё, что угодно. Россия имеет право собственности на Крым - это манифест Екатерины II от 1783 года. А что имеет так называемая "Украина", созданная в 1991 году?
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2

Блоги / мнения

ads pixel