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17 марта • обновлено в 15:22
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Юзик устроил ДТП возле Рады. Фото

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Народный депутат партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, больше известный как "Юзик", попал в небольшую аварию в правительственном квартале.

Об этом написал нардеп партии "Батьківщина" Владимир Кабаченко, добавив соответствующее фото. В подписи к кадру он отметил, что авто "Юзика" врезалось в другую машину. На фото видно, как нардеп и владелец другого авто о чем-то разговаривают.

"Еду на встречу и тут картина: довольный "Юзик" на фоне не очень довольного владельца авто, в которое въехал "Юзик". Всем осторожнее и внимательнее за рулем", – написал он.

Юзик устроил ДТП возле Рады. Фото

В комментарии OBOZREVATEL Кабаченко подтвердил, что ДТП произошло в правительством квартале, недалеко от Верховной Рады.

Юзик устроил ДТП возле Рады. Фото

Фото: narodna-pravda.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря "Юзик" временно заблокировал работы по расчистке здания сгоревшего одесского колледжа и поиску пропавших людей под завалами. Он бросил свой элитный внедорожник Toyota прямо посреди перекрестка и ушел.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Юрий Корявченков
Место
Украина
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