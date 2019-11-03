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3 ноября • обновлено в 16:44
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"Они – дети совка": Юсупова раскритиковала симпатиков "русского мира"

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Симпатиков т.н. русского мира и тех, кто выступает за примирение с Россией объединяет ностальгия по Советскому Союзу, написала на своей странице в Facebook волонтер Наталья Юсупова.

По ее словам, такие люди говорят о некой гражданской войне на Донбассе, о мире любой ценой и цитируют российских пропагандистов.

"Знаете, что объединяет всех людей, которые любят русский мир и так хотят, чтобы мы помирились с "братьями"? Совковость. Они остались в том времени, дети Союза, они так и не приняли современный мир. Своих детей они так же воспитали и ни шагу вперед", – считает волонтер.

Россия и Украина

Россия и Украина

24 канал

По ее словам, люди живущие за границей и скучающие за СССР, выглядят так же.

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"Пропаганда россТВ кишит советскими фильмами и сказками, как было хорошо и что все надо вернуть. Мы только недавно узнали, что за красивыми фильмами стояла нищета и уничтожение всех несогласных. Соседи прямой дорогой идут назад, рабами легче управлять в состоянии войны со всем цивилизованным миром", – напомнила Юсупова.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам финского писателя Дмитрия Запольского, приход к власти в Украине бывшего шоумена Владимира Зеленского – это реальный шанс закончить войну на Донбассе.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе российская пропаганда
Персона
Наталья Юсупова
Место
Украина
Теги
пропаганда Новости России СССР
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
тварей б@ндеровских как собак бешеных нужно отлавливать, проводить лоботомию и отправлять в психушку на пожизненное принудительное лечение.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Почему опять на русско-фашистском языке, а не певучей мове?
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