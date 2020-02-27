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27 февраля • обновлено в 17:16
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Ющенко опроверг обвинения в плагиате от Министерства образования

1.5т
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Депутат трех созывов и брат третьего главы государства Виктора Ющенко Петр Ющенко опровергает обвинения в плагиате.

Об этом рассказал OBOZREVATEL его сын Ярослав.

Петр Ющенко

Петр Ющенко

"Насколько я понимаю из того, что написано в Facebook на странице Министерства образования и науки, речь идет о неточностях в цитировании. То есть, претензии библиографического характера. Я думаю, что мы быстро приведем материалы в соответствие с требованиями аттестационной комиссии МОН и подадим документы заново. Обвинения Петра Ющенко в плагиате не соответствуют действительности", – сказал Ярослав Ющенко.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, аттестационная коллегия МОН отменила решение о присуждении Петру Ющенко (нардепу трех созывов и брату экс-президента Виктора Ющенко) звания доктора наук.

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"Диссертации Петра Ющенко на тему "Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII – начало XXI вв.)" не соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям, не содержит авторских научных положений и научно обоснованного результата в области исторической науки, которая решала бы важную научную или научно-прикладную проблему, содержит текстовые заимствования и некорректные ссылки", – говорится в заявлении.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов признался, что во время написания диссертации пробовал марихуану.

За четыре месяца до старта вступительной кампании-2020, украинским абитуриентам, которые планируют поступать в вузы на контракт, правительство подготовило неприятный сюрприз. В текущем году на тридцать специальностей для студентов-контрактников возрастет стоимость обучения.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что студенты из районов вблизи линии соприкосновения на Донбассе будут получать социальную стипендию.

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Автор
Ирина Касьянова Ирина Касьянова
Тема
Образование в Украине
Персона
Виктор Ющенко
Место
Украина
Теги
плагиат скандалы
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