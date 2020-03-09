Юрий Гагарин родился 86 лет назад: почему его подвиг не позволил СССР победить в космической гонке

Юрий Алексеевич Гагарин родился ровно 86 лет назад, 9 марта. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе.

Как Гагарин открыл новую эру космонавтики и почему его подвиг не помог Советскому Союзу выиграть космическую гонку против США – в материале OBOZREVATEL.

Юрий Гагарин

Юрий Гагарин: биография

Юрий Гагарин родился в Западной (Смоленской) области СССР, в селе Клушино, 9 марта 1934 года.

Окончил военное авиационное училище в Оренбурге, получив звание пилота морской авиации. Службу проходил в 122-й истребительной авиационной дивизии ВВС Северного флота, дошел по карьерной лестнице до звания старшего лейтенанта.

3 марта 1960 года Гагарин был зачислен в группу кандидатов в космонавты. Показал лучшие результаты среди всех отобранных офицеров и вместе с еще пятью людьми составил первый советский отряд космонавтов.

Юрий Гагарин

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полёт в космос. После этого он превратился в мировую знаменитость, посетил около тридцати различных стран, встречался с различными мировыми лидерами. Кроме того, Юрий Гагарин окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского, активно работал в Центре подготовки космонавтов и тщательно готовился к новому полёту в космос.

К сожалению, 27 марта 1968 года Гагарин погиб в авиакатастрофе во Владимирской области СССР – его самолет МиГ-15УТИ разбился во время учебного полета. Причины и обстоятельства катастрофы до сих пор до конца не выяснены.

Полет Юрия Гагарина

12 апреля 1961 года ракета-носитель "Восток" с кораблём "Восток-1", на борту которого находился Гагарин, после легендарного восклицания космонавта "Поехали!", была успешно запущена с космодрома Байконур.

На орбите Гагарин сообщал о своих ощущениях, состоянии корабля и производимых наблюдениях. Он также провёл ряд простейших экспериментов: пил и ел, делал записи карандашом.

Сделав один виток вокруг Земли и проведя в космосе 108 минут, Гагарин успешно приземлился в Саратовской области. С места посадки он был доставлен обратно на Байконур. За свой героизм первый в мире космонавт получил от советской власти 15 000 рублей премии, автомобиль "Волгу" и четырехкомнатную квартиру.

Чествование памяти Юрия Гагарина

Многие населенные пункты Советского Союза были переименованы в честь Юрия Гагарина. Также его имя носят многочисленные улицы и площади, а памятники Гагарину стоят в огромном количестве городов. Кроме того, 12 апреля – день полета Юрия Гагарина – в СССР был объявлен праздником, Днем космонавтики.

Памятник Юрию Гагарину

Памятник Юрию Гагарину в Москве

Космическая гонка: тогда и сейчас

Полет Юрия Гагарина ошеломил весь мир – никто не ожидал, что Советский Союз сумеет вырваться вперед в космической гонке. За миссией "Востока-1" последовал еще ряд успехов – первый групповой полет в космос, первый выход в открытый космос, первая женщина-космонавт, первые космические аппараты отправленные к Луне (станция "Луна-1") и на Луну (станция "Луна-2").

Однако на этом успехи СССР закончились. США стали первой страной, чьи астронавты облетели Луну, а 20 июля 1969 года Советскому Союзу был нанесен решающий удар – астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин (миссия "Аполлон-11") высадились на Луне. Последовали успешные полеты американских зондов к другим планетам: Венере, Меркурию и Марсу. Была разработана программа "Space Shuttle", запущены орбитальные станции и в конечном итоге началось строительство Международной Космической Станции.

На сегодняшний день наследник Советского Союза, Российская Федерация, окончательно и бесповоротно проиграла космическую гонку. Космическое агентство "Роскосмос" превратилось в дотационное и абсолютно убыточное предприятие, которое преследуют постоянные неудачи и катастрофы. В работе с МКС, которая начиналась с российского модуля, РФ отведена роль извозчика, доставляющего астронавтов на орбиту.

Соединенные Штаты тем временем успешно разрабатывают программу "Артемида", в рамках которой планируют колонизацию Луны и рассматривают многочисленные проекты по освоению Марса. Опираясь на частные космические компании, такие как SpaceX, Firefly Aerospace (основатель агентства – украинец Максим Поляков) и Blue Origin, американское NASA уверенно смотрит в будущее, оставив россиян далеко позади.

Ранее OBOZREVATEL публиковал неизвестные фото Юрия Гагарина.

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