Юрьев день: приметы и традиции праздника

В Украине 9 декабря среди православных отмечается День святого Георгия Победоносца. В народе этот праздник получил название Юрьев день.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать историю празднования, а также вспомнить приметы и традиции, связанные с этой датой.

Раньше именно 9 декабря происходили расчеты помещиков с нанятыми крестьянами по результатам сбора урожая. Для наших предков этот день был важным и по другой причине — на праздник во время крепостного права крестьяне имели возможность переходить от одного хозяина к другому.

Данная традиция была отменена русским царем Борисом Годуновым в конце XVI столетия. Запрет оказался неожиданным для крестьян, поэтому возникла поговорка: "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!"

Стоит отметить, что славили святого Георгия дважды в год. Другая дата (6 мая) совпадает с днем казни великомученика.

Святой Георгий Победоносец telegraf.com.ua

В народе считают, что для того, чтобы жить в достатке и не иметь долгов, обязательно нужно избавиться от долгов или расплатиться по счетам до праздника.

Отправляясь в дальний путь 9 декабря, обязательно следует отслужить молебен о благоприятном окончании предстоящего путешествия.

Считалось, что на Юрия зима полностью вступает в свои права: "Юрий мостит, а Никола гвоздит". Из-за этого до 9 декабря наши предки заколачивали окна и оббивали двери войлоком, чтобы защитить свои избы от трескучих морозов.

В этот день молились Георгию с просьбами о защите домашнего хозяйства, о здоровье и безопасности скота, чтобы хищники не трогали его.

Так, наши предки верили, что в этот день "Егорий отпускает на волю волков" и они могут нападать на всякий скот.

Для защиты домашней животины крестьяне бросали угольки в воду, а потом несколько штук заносили в сарай со скотом.

Иллюстрация Joinfo

Приметы на Юрьев день 9 декабря

Следили на Юрьев день за температурой за порогом. Если за окном мороз, то и вся зима обещала за щеки искусать, а коли иней на стекле нарос, то весной хорошего урожая можно ждать.

Если до 9 декабря выпало много снега, то до 6 мая все растает и вырастет новая трава.

Если на Юрьев день холодно или ударил мороз, то зима обещает быть очень суровой и долгой.

Услышать волчий вой недалеко от дома — к сильным морозам.

Сильный ветер 9 декабря: ожидайте трескучих морозов.

Если на 9 декабря весь день метет метель, то будет раннее поение пчел.

Для родившихся 9 декабря лучшим талисманом будут халцедон либо хризоберилл.

Без Юрьева наказу и серый (волк) сыт не будет.

На что волк сер, а и тот по закону живет: что Егорий скажет, на том все и порешится.

Как писал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик дал подробный прогноз на зиму в Украине.