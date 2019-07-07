Тимошенко о политике в отношении переселенцев: защитить права, восстановить соцвыплаты, обеспечить жильем

Политика новой власти в отношении временно перемещенных лиц должна исходить из того, что все граждане Украины должны быть равными в своих правах.

Поэтому необходимо восстановить социальные выплаты, гарантировать переселенцам права голоса и обеспечить их работой и жильем, заявила лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко во время прямого эфира на телеканале "Украина", передает сайт политсилы.

По ее словам, новой власти нужно восстановить все социальные выплаты, прежде всего выплату пенсий.

"Украина не может отказываться от своих людей, даже тех, которые по каким-то причинам не смогли выехать из оккупированных территорий. Потому что это все равно – украинская земля", – объяснила политик.

Юлия Тимошенко ba.org.ua

Юлия Тимошенко возмутились тем, что переселенцев лишают гражданских прав: "Как можно только по принципу, что они приехали из оккупированного Донбасса, лишить их права голоса. Это дискриминация и нарушение Конституции".

Третье направление политики по переселенцев – предоставления им работы и жилья.

Юлия Тимошенко отметила, что в стране есть большое количество недостроенного жилья, и вспомнила, что за ее премьерства этот ресурс использовался для решения социальных проблем.

"Даже в кризис мы закладывали финансовые ресурсы, за низкую цену выкупали недостроенные дома, достраивали их и предоставляли людям", – отметила лидер "Батьківщини".

Как сообщал OBOZREVATEL, Тимошенко призвала поднять пенсии до прожиточного минимума.

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