"Вам срочно нужно снять порчу": в Украине активизировались мошенники "с даром"

В Украине под видом ясновидящих и гадалок работают мошенники. Они пользуются доверчивостью жертв и выманивают у них денежные сбережения, ценности и украшения.

Причем под влияние аферистов попадают как пожилые люди, так и молодые и успешные. А "заработок" таких мошенников может составлять даже несколько миллионов гривен. Подробнее – в материале OBOZREVATEL .

Сняла сережки и отдала

Полиция Днепропетровской области сообщила, что задержала двух женщин ясновидящих, которые сумели выманить у 67-летней пенсионерки 70 тысяч гривен и 1,5 тысячи долларов. Как говорят в пресс-службе полиции области, к пожилой женщине ясновидящие подошли на улице. Они предложили вылечить ее семью. Почему-то пенсионерка поверила им, вместе они подошли к подъезду ее дома, и женщина вынесла все свои сбережения.

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Через некоторое время после их ухода пенсионерка пришла в себя и поняла, что ее обманули, тогда она обратилась в полицию.

Гадалки и ясновидящие оживились и в Киеве. Так, на улице две гадалки пристали к молодому человеку и предложили предсказать ему судьбу. Парень отдал им 650 гривен, после чего мошенницы просто скрылись. Но их смогла задержать полиция.

Гадалки выманили у молодого человека 650 грн Нацполиция

Мошенницы были задержаны полицией Нацполиция

Своих жертв ясновидящие поджидают и на остановках транспорта. "Моя мама стояла на остановке в Соломенском районе. К ней подошла пожилая женщина ромской внешности. Я даже не понимаю, почему мама стала ее слушать. Та сообщила, что в ближайшее время с дочерью и внуком что-то случится. Откуда она знала, что у мамы есть дочь и внук, может, видела нас вместе? Но мама почему-то сильно разнервничалась. Она сняла свои золотые серьги и кольцо и отдала этой ясновидящей. Хорошо, что рядом стоял мужчина и вмешался, стал кричать, что вы делаете, вас же обманывают. Только с помощью его и прохожих удалось отобрать у мошенницы ценности, а она еще всех проклинала там", — рассказывает киевлянка Зоя Овсиенко.

Купила ей машину и оплатила отпуск

Часто на крючок к разным гадалкам и ясновидящим попадают и состоятельные люди. Так, одна руководительница крупной компании в Харькове целый год тратила деньги на псевдо ясновидящую. Та однажды подсела к ней в ресторане. Слово за слово и незнакомая женщина вдруг сообщила бизнесменше, что в ближайшее время ее компанию ждет успех.

"Хозяйка тогда заключила коммерческий договор, и очень переживала, опасаясь, что может прогореть. Но все прошло хорошо. И она позвонила этой ясновидящей, сказала ей спасибо. И начала с ней постоянно советоваться. Мы удивлялись, эта женщина приходила в офис, сидела у начальницы чуть ли не часами в кабинете, что-то там ей гадала. Позже мы узнали, что начальница даже купила гадалке машину, устроила на работу ее сына, оплачивала ей отдых", — рассказывает одна из сотрудниц компании.

Бизнесмены часто советуются с гадалками и ясновидящими ЖЖ

Но все рухнуло в один день. Гадалка нашла бизнесменше жениха за границей, с которым та переписывалась, потом созванивалась. "Мужчина говорил, что живет в Америке, но часто бывает в Европе, все собирался встретиться с нашей хозяйкой, но дела не давали. И как-то даже собрался в Украину, но начальница улетела в отпуск и они не смогли увидеться. Но обман вскрылся. Хозяйка заподозрила что-то неладное и попросила наших ITишников пробить адрес, с которого выходил на связь заграничный жених. Оказалось, он находился в Украине. Гадалку с позором выгнали, а за машину они теперь судятся", — говорит сотрудница.

Но нынешние служительницы оккультных наук обводят вокруг пальца клиентов даже на расстоянии. В сети полно предложений от гадалок и ясновидящих, готовых помочь вам по телефону или скайпу.

Гадалки и ясновидящие готовы поработать с вами даже на расстоянии

"Как-то ко мне в соцсетях "постучалась" одна ясновидящая. Она сказала, что в ближайшем будущем меня могут ждать неприятности. Я как раз собиралась замуж. Она намекала, что жених меня может обмануть. Поэтому я стала с ней советоваться. Как-то потеряла ключи от машины, и она подсказала, где их найти в квартире. Когда заболела мама, она ,была первой, кто мне об этом сказал. Словом, я ей верила и постоянно платила деньги",— говорит жительница Полтавской области Оксана Левчук.

Но как-то раз девушка увидела фото ясновидящей в другой соцсети, и оказалось, что это совсем другая женщина. "Она просто воспользовалась чужим фото. И я поняла, что на самом деле она слишком много обо мне знала. И как мужа зовут, и примерно чем он занимается, и о болезни мамы тоже было странно. Перестала с ней общаться, мне показалось, что кто-то из моих знакомых просто у меня выманивает деньги", — считает Оксана.

Позолотила ручку на пять миллионов гривен

В марте этого года в Виннице гадалка выманила у женщины драгоценности и деньги. Прямо на улице она подошла к 37-летней женщине и сообщила, что у ее дочери проблемы со здоровьем. На самом деле, это так и было. Потом гадалка сообщила, что может снять порчу, нужно сходить в магазин, купить яйца и воду.

Потом она прочитала молитву, разбила яйцо и в нем оказались какие-то кусочки. Гадалка заявила, что такие кусочки означают, что порча находится на всех семейных украшениях. С них срочно надо снять черные чары.

Гадалка Фатима обманула жертву на пять миллионов гривен ТСН

Женщина бросилась домой и вынесла драгоценности мужа, дочери и свои, а также все деньги. В общей сумме на пять миллионов гривен. Со всем этим добром гадалка пошла якобы снимать порчу, и не вернулась. Тогда женщина сообразила, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Гадалку задержали через неделю в Киеве. Денег и драгоценностей при ней не было. Зато у нее изъяли норковую шубу, много брендовых вещей и чеки на дорогие покупки.

Умеют воздействовать психологически

Психолог Виктория Хоменко поясняет, что часто такие мошенники владеют некоторыми навыками психологического воздействия.

"Я не знаю, владеют ли они гипнозом на самом деле. Но они умеют находить подход к человеку. Сначала спрашивают время или как пройти куда-то. А потом внезапно сообщают вам, что у вас или ваших родных — серьезные проблемы со здоровьем. Или вас сглазили и вы можете умереть. Они всегда смотрят в глаза, убеждают, говорят эмоционально. И человек сдается, теряется, дальше его легко обвести вокруг пальца. Вот если бы эти люди вместо того, чтобы растеряться, начали бы задавать им вопросы, уточнять, говорить, мол, у меня не дочь, а сын. Тогда они бы сразу поняли, что перед ними обманщик. Поэтому в подобных ситуациях: либо сразу уходите, либо же задавайте вопросы, тяните время, говорите, что денег нет. Они сами от вас отстанут. Все их угрозы, что если не заплатишь, то сейчас тебя разобьет паралич — это глупости", — говорит Хоменко.

Кроме того, юристы советуют почаще говорить со своими пожилыми родственниками, объяснять им, что не следует разговаривать на улице с незнакомыми людьми, не стоит открывать дверь и тем более кому-то отдавать деньги.

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