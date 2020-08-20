Ярош: агрессии против Украины не произошло бы, если бы "русский народ" и Навальный не были солидарны с Путиным

Дмитрий Ярош прокомментировал отравление российского оппозиционера Навального. LIGA.net
Командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош пожелал здоровья российскому оппозиционеру Алексею Навальному, но назвал его частью виртуальной реальности президента РФ Владимира Путина.
На своей странице в Facebook Ярош отметил, что как человека ему жаль Навального. Но Россия официально с 2014-го года воюет против Украины.
"Эти "братья" более 370-и лет пытаются господствовать на нашей Земле и не только на нашей. Видит же весь мир, что происходит сейчас в Беларуси. Можно послушать русских. Для них "хохлы", "бульбаши", "лабусы", "чурки", теперь "звери" и т.п. – все агенты американского Госдепа и ЦРУ. Путин и его команда создали такую виртуальную реальность. И господин Навальный – тоже виртуальный "оппозиционер", – написал Ярош.
По его мнению, украинцы осознают, что агрессии России против Украины не произошло бы, если бы весь русский народ не был солидарен с Путиным. В том числе и такие "оппозиционеры", как Навальный.
Ярош также отметил, что сейчас, как и при Януковиче, агентура Кремля инфильтрируется во все высшие и низшие структуры власти государства.
"Они деморализуют армию и другие силовые структуры, уничтожают экономику и "оборонку", добивают украинцев пандемией коронавируса", – написал Ярош.
Ярош назвал Навального причастным к российской агрессии против Украины (Facebook Дмитрия Яроша)
Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош поддержал Беларусь в протестах против власти и назвал их борьбой за свободу от рабства.
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