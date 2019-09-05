На цьому фото - Вишкільний центр пластунів у Бучі.

Навесні я возила туди наших дітей на суботні навчання. І буду це робити надалі.

Чому? Бо я хочу, щоб мої діти не були малоросами і прекрасно розуміли, хто вони і чому мають цінувати землю, історію і силу своєї країни.

Вчора президент Володимир Зеленський заветував Закон України "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України".

А знаєте чому? Бо шо воно таке, нашо, аааа, так а шо воно дасть, президент явно невтямки.

Так от допоможу.

ПЛАСТ / PLAST - найдавніша і найбільша українська молодіжна організація, яка виховала генералів Української Повстанської Армії, серед них і Романа Шухевича, Президента УНР в екзилі - Миколу Плав'юка, геніального, всесвітньо відомого економіста Богдана Гаврилишина, винахідника Любомира Романківа та тисячі українських лідерів. Багато вихованців Пласту загинули у боротьбі за Україну, також і на фронті сучасної російсько-української війни.

Так, так, у Кривому Розі, як і у моєму рідному Запоріжжі про Пласт - український скаутинг мало хто чув. Як і про те, що таке національна ідентичність і про те, чому ми українці - не росіяни.

Я - дівчина зі сходу країни. Мій молодший син говорить російською з акцентом. Знає хто він є і за допомогою пласту зрозуміє, ким гідно бути.

Пласт - це фактор національної безпеки. Це та форма патріотичного виховання, яка ідеологічно унеможливить сепаратизм у наступних поколінь, тому мої діти у пласті і саме тому я закликаю:

Народні депутати!

Закликаю Вас подолати вето Президента і ухвалити Закон про державне визнання і підтримку Пласту!!!

Це вкрай важливо!

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