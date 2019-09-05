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5 сентября • обновлено в 10:38
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Янина Соколова
Янина Соколова
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Не хочу, щоб мої діти були малоросами

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На цьому фото - Вишкільний центр пластунів у Бучі.

Не хочу, щоб мої діти були малоросами

Навесні я возила туди наших дітей на суботні навчання. І буду це робити надалі.

Чому? Бо я хочу, щоб мої діти не були малоросами і прекрасно розуміли, хто вони і чому мають цінувати землю, історію і силу своєї країни.

Вчора президент Володимир Зеленський заветував Закон України "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України".

А знаєте чому? Бо шо воно таке, нашо, аааа, так а шо воно дасть, президент явно невтямки.

Так от допоможу.

ПЛАСТ / PLAST - найдавніша і найбільша українська молодіжна організація, яка виховала генералів Української Повстанської Армії, серед них і Романа Шухевича, Президента УНР в екзилі - Миколу Плав'юка, геніального, всесвітньо відомого економіста Богдана Гаврилишина, винахідника Любомира Романківа та тисячі українських лідерів. Багато вихованців Пласту загинули у боротьбі за Україну, також і на фронті сучасної російсько-української війни.

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Дорогі мої, ВОЇНИ! Я ніколи не зраджу ваш подвиг

Так, так, у Кривому Розі, як і у моєму рідному Запоріжжі про Пласт - український скаутинг мало хто чув. Як і про те, що таке національна ідентичність і про те, чому ми українці - не росіяни.

Я - дівчина зі сходу країни. Мій молодший син говорить російською з акцентом. Знає хто він є і за допомогою пласту зрозуміє, ким гідно бути.

Пласт - це фактор національної безпеки. Це та форма патріотичного виховання, яка ідеологічно унеможливить сепаратизм у наступних поколінь, тому мої діти у пласті і саме тому я закликаю:

Народні депутати!

Закликаю Вас подолати вето Президента і ухвалити Закон про державне визнання і підтримку Пласту!!!

Це вкрай важливо!

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Автор
Янина Соколова Янина Соколова
Тема
Реформы Зеленского
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Яніни Соколової
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Алексеевич Сергей
Алексеевич Сергей
А вот Мишка Порошенко не был пластуном, поэтому он на мове размовлять не научился. А только на языке. Чучело которое за бюджетные деньги блог собирается вести, хочет и детей своих так же пристроить.
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Ossi Volter
Ossi Volter
Я теж не хочу...і тому виштовхав дітей з Украіни...Хай будуть ким завгодно..німцями ,англійцями ,іспанцями...тільки не украінцями ,яким пані Соколова намагається влити у вуха лайно порошенківське,густо замішане на брехні та крові..Бридка особа ця Соколова..((
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Kindness Nelly
Kindness Nelly
Ossi Volter, хочете щоб ваші діти були німцями, англійцями, іспанцями. У цікаво, а чому не росіянцями? Виштовхніть їх у Росію! З вашою ментальністю вам і вашим дітям місце саме там. Чи ви своїх дітей виштовхнули не з України і нахабно брешете.
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