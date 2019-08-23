Тут мав бути пост про прапор.
Але сьогодні я отримала ось це.
Плачу. Не від гордості, що військовий віддав мені свою нагороду. Ні. Я не варта її.
Я плачу від того, що живу у країні, де є стільки мужніх і відважних. Чесних і справедливих. Наші вояки і є прапор. Символ нації.
Знаєте що сумно?
Що ми, українці, не цінуємо належним чином тих, хто щоденно ризикує життям заради нашої теплої, спокійної кави зранку.
Війна триває...
Я дуже прошу вас...
Сходіть на Марш Захисників, відвідайте паради у вашому місті чи селищі.
Скажіть тим воїнам, яких побачите на вулиці: Завдяки тобі
Відвідайте військові госпіталі.
Допомагаєте волонтерам.
Повернись живим, Сергій Притула - офіційна сторінка, Юлія Толмачова, це люди, яким я довірю.
Розповідайте своїм дітям, хто дбає про їхній сон.
Запишіть малих на Пласт - український скаутинг, щоб вони знали і цінували українську історію і національну ідею.
Робіть все можливе для того, щоб не залежно від того хто при владі, ми точно розуміли хто герой, а хто антигерой.
Дорогі мої, ВОЇНИ!
Я дуже ціную всі ваші послання і подарунки, які ви мені шлете з війни.
І на якому б телеканалі я не працювала, які б проекти не робила я ніколи не зраджу вашій довірі і подвигу.
Ви для мене і є символ.
Ви і є прапор. Повертайтеся живими!!!!
З днем прапора, українці!
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