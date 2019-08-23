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Янина Соколова
Янина Соколова
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Дорогі мої, ВОЇНИ! Я ніколи не зраджу ваш подвиг

1.2т Читать материал на украинском

Тут мав бути пост про прапор.

Але сьогодні я отримала ось це.

Дорогі мої, ВОЇНИ! Я ніколи не зраджу ваш подвиг

Плачу. Не від гордості, що військовий віддав мені свою нагороду. Ні. Я не варта її.

Я плачу від того, що живу у країні, де є стільки мужніх і відважних. Чесних і справедливих. Наші вояки і є прапор. Символ нації.

Знаєте що сумно?

Що ми, українці, не цінуємо належним чином тих, хто щоденно ризикує життям заради нашої теплої, спокійної кави зранку.

Війна триває...

Я дуже прошу вас...

Сходіть на Марш Захисників, відвідайте паради у вашому місті чи селищі.

Новости
"Все буде Україна!" Зірки зворушливо привітали з Днем Державного прапора

Скажіть тим воїнам, яких побачите на вулиці: Завдяки тобі

Відвідайте військові госпіталі.

Допомагаєте волонтерам.

Повернись живим, Сергій Притула - офіційна сторінка, Юлія Толмачова, це люди, яким я довірю.

Розповідайте своїм дітям, хто дбає про їхній сон.

Запишіть малих на Пласт - український скаутинг, щоб вони знали і цінували українську історію і національну ідею.

Робіть все можливе для того, щоб не залежно від того хто при владі, ми точно розуміли хто герой, а хто антигерой.

Новости
Прапор стає безсмертним, коли його піднімають на небі

Дорогі мої, ВОЇНИ!

Я дуже ціную всі ваші послання і подарунки, які ви мені шлете з війни.

І на якому б телеканалі я не працювала, які б проекти не робила я ніколи не зраджу вашій довірі і подвигу.

Ви для мене і є символ.

Ви і є прапор. Повертайтеся живими!!!!

З днем прапора, українці!

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Автор
Янина Соколова Янина Соколова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Парад на День Независимости
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Яніни Соколової
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